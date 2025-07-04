В Україні офіційно змінили напругу в розетках: що варто знати споживачам?

З липня 2025 року в Україні діє новий стандарт номінальної напруги в електричних мережах — 230 В замість звичних 220 В. Це рішення закріплене постановою НКРЕКП та узгоджується з новою редакцією національного стандарту ДСТУ EN 50160:2023, гармонізованого з європейським EN 50160. Впровадження нового показника є частиною енергетичної інтеграції України до європейської системи.

Як це впливає на побут і гаманці споживачів?

У компанії ДТЕК одразу запевнили, що жодного впливу на розмір рахунків за електроенергію немає. Ціна залежить від кількості спожитих кіловат-годин, а не від рівня напруги.

“Як це вплине на клієнтів ДТЕК? Ніяк. Рахунки ті самі. Ви платите за кількість електроенергії, не за напругу“, – зазначили енергетики.

Також фахівці підкреслюють, що побутова техніка не постраждає. Більшість сучасних приладів вже давно розраховані на 230 В, а незначні відхилення вважаються допустимими. У разі виходу за ці межі споживачі можуть звертатися до ОСББ, керуючих компаній або безпосередньо до ДТЕК. Проблему мають усунути протягом 15 робочих днів.

Що важливо знати про перехід на 230 В?

Ось, що говорять про це експерти:

Заміна проводки не обов’язкова. Проте в старих будинках рекомендується перевірити стан електромереж. Стабілізатори можуть стати непотрібними. Новий стандарт забезпечує більш стабільну напругу, що дозволить зекономити на додатковому обладнанні. Менше втрат енергії. Завдяки уніфікованому показнику, система працюватиме ефективніше, знижуючи споживання у пікові години. Побутові прилади працюють як раніше. Усі сучасні пристрої сумісні з новим стандартом і не вийдуть з ладу.

Перехід на європейський стандарт — це крок до енергетичної інтеграції України з ЄС. Він не створює незручностей для населення, не потребує модернізації побутових приладів і навпаки — може бути економічно вигіднішим.