Украинцам следует проверить карточки: многим поступили неожиданные средства
В мае 2025 года программа “Национальный Кэшбэк” продемонстрировала самый высокий результат с момента своего запуска. Более 3,5 миллионов украинцев получили 490 миллионов гривен кэшбека за покупки товаров украинского производства. Это самая большая сумма ежемесячных выплат за весь период действия инициативы, которая стартовала в сентябре 2024 года. Общая сумма возвращенных средств уже составила почти 3 миллиарда гривен. В то же время, наблюдается постоянный рост количества новых участников, которые присоединяются к программе ежемесячно.
Как работает кэшбек и куда можно потратить деньги?
Суть программы – поощрение покупок украинских товаров. Граждане, которые рассчитываются за покупки картой, зарегистрированной в программе, автоматически получают 10% стоимости покупок в виде кэшбека.
Собранные средства можно потратить на:
- Оплату коммунальных услуг.
- Приобретение лекарств и книг из перечня, указанного в программе.
- Пополнение мобильного счета.
- Донаты на ВСУ или благотворительность.
Кешбек накапливается в течение месяца, а затем система самостоятельно перечисляет его на выбранную карту. Использовать эти средства можно до конца 2025 года.
Как присоединиться к программе?
Чтобы стать участником “Национального Кэшбека”, нужно выполнить несколько простых шагов:
- Подать заявку через приложение или сайт банка-партнера (сейчас их более 20).
- Указать карту, с которой будут совершаться покупки.
- Дать согласие на передачу транзакционной информации.
- Открыть специальную виртуальную или физическую карту кэшбека.
В приложении Дия в разделе “Сервисы” активировать услугу и выбрать карту для получения средств.
Дополнительно в действии доступна функция сканирования штрих-кодов для проверки, подпадает ли товар под кэшбек. Программа действует только на продукцию отечественного производства, которая входит в утвержденный реестр: продукты питания, бытовая химия, медикаменты, книги украинских издательств и т.д.