Украинцам следует проверить карточки: многим поступили неожиданные средства

В мае 2025 года программа “Национальный Кэшбэк” продемонстрировала самый высокий результат с момента своего запуска. Более 3,5 миллионов украинцев получили 490 миллионов гривен кэшбека за покупки товаров украинского производства. Это самая большая сумма ежемесячных выплат за весь период действия инициативы, которая стартовала в сентябре 2024 года. Общая сумма возвращенных средств уже составила почти 3 миллиарда гривен. В то же время, наблюдается постоянный рост количества новых участников, которые присоединяются к программе ежемесячно.

Как работает кэшбек и куда можно потратить деньги?

Суть программы – поощрение покупок украинских товаров. Граждане, которые рассчитываются за покупки картой, зарегистрированной в программе, автоматически получают 10% стоимости покупок в виде кэшбека.

Собранные средства можно потратить на:

Оплату коммунальных услуг. Приобретение лекарств и книг из перечня, указанного в программе. Пополнение мобильного счета. Донаты на ВСУ или благотворительность.

Кешбек накапливается в течение месяца, а затем система самостоятельно перечисляет его на выбранную карту. Использовать эти средства можно до конца 2025 года.

Как присоединиться к программе?

Чтобы стать участником “Национального Кэшбека”, нужно выполнить несколько простых шагов:

Подать заявку через приложение или сайт банка-партнера (сейчас их более 20). Указать карту, с которой будут совершаться покупки. Дать согласие на передачу транзакционной информации. Открыть специальную виртуальную или физическую карту кэшбека.

В приложении Дия в разделе “Сервисы” активировать услугу и выбрать карту для получения средств.

Дополнительно в действии доступна функция сканирования штрих-кодов для проверки, подпадает ли товар под кэшбек. Программа действует только на продукцию отечественного производства, которая входит в утвержденный реестр: продукты питания, бытовая химия, медикаменты, книги украинских издательств и т.д.