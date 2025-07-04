Українцям варто перевірити картки: багатьом надійшли неочікувані кошти

У травні 2025 року програма “Національний кешбек” продемонструвала найвищий результат з моменту свого запуску. Понад 3,5 мільйона українців отримали 490 мільйонів гривень кешбеку за покупки товарів українського виробництва. Це найбільша сума щомісячних виплат за весь період дії ініціативи, яка стартувала у вересні 2024 року. Загальна сума повернених коштів уже сягнула майже 3 мільярди гривень. Водночас спостерігається постійне зростання кількості нових учасників, які приєднуються до програми щомісяця.

Як працює кешбек і куди можна витратити кошти?

Суть програми — заохочення покупок українських товарів. Громадяни, які розраховуються за них карткою, зареєстрованою у програмі, автоматично отримують 10% вартості покупок у вигляді кешбеку.

Зібрані кошти можна витратити на:

Оплату комунальних послуг. Придбання ліків та книжок із переліку, що зазначений у програмі. Поповнення мобільного рахунку. Донати на ЗСУ або благодійність.

Кешбек накопичується протягом місяця, а потім система самостійно перераховує його на обрану картку. Використати ці кошти можна до кінця 2025 року.

Як долучитися до програми?

Щоб стати учасником “Національного кешбеку”, потрібно виконати кілька простих кроків:

Подати заявку через застосунок або сайт банку-партнера (наразі їх понад 20). Вказати картку, з якої будуть здійснюватися покупки. Надати згоду на передачу транзакційної інформації. Відкрити спеціальну віртуальну або фізичну картку кешбеку.

У застосунку Дія в розділі “Сервіси” активувати послугу та вибрати картку для отримання коштів.

Додатково в Дії доступна функція сканування штрихкодів для перевірки, чи підпадає товар під кешбек. Програма діє лише на продукцію вітчизняного виробництва, яка входить до затвердженого реєстру: це продукти харчування, побутова хімія, медикаменти, книги українських видавництв тощо.