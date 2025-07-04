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Клавіша Home на клавіатурі: безцінний помічник, яким мало хто вміє користуватись

GSMinfo04.07.2025
Home

Клавіша Home на клавіатурі може прискорити вашу роботу в рази. Багато користувачів бачать її щодня, але не всі знають, наскільки вона корисна. Давайте розберемося, навіщо потрібна Home, які комбінації з нею існують і як застосовувати їх в різних програмах.

Що робить клавіша Home?

Home (від англ. «додому») миттєво переміщує курсор на початок рядка, документа або списку – залежно від програми. Її дія може трохи відрізнятися в різних додатках.

В тему

Опанувавши комбінації з Home, ви зможете:

  • Швидко редагувати текст.
  • Ефективно працювати з таблицями.
  • Зручно переміщатися по файлах і сторінках.

Список комбінацій з клавішею Home

1. У тексті

  • Home – перехід на початок рядка.
  • Home + Ctrl – перехід на початок документа.
  • Home + Shift – виділення тексту від курсора до початку рядка.
  • Home + Ctrl + Shift – виділення від курсора до початку документа.

2. У таблицях

  • Home – перехід до першої комірки рядка.
  • Home + Ctrl – перехід до комірки A1.
  • Home + Ctrl + Shift – виділення від поточної комірки до A1.

3. У браузерах

  • Home – прокрутка сторінки вгору.
  • Home + Ctrl – переміщення на початок сторінки.

4. Додаткові корисні комбінації

  • Home + Alt – у браузерах відкриває домашню сторінку.
  • Home + Win – згортає/розгортає всі вікна, крім активного.

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GSMinfo04.07.2025
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