Клавіша Home на клавіатурі: безцінний помічник, яким мало хто вміє користуватись

Клавіша Home на клавіатурі може прискорити вашу роботу в рази. Багато користувачів бачать її щодня, але не всі знають, наскільки вона корисна. Давайте розберемося, навіщо потрібна Home, які комбінації з нею існують і як застосовувати їх в різних програмах.

Що робить клавіша Home?

Home (від англ. «додому») миттєво переміщує курсор на початок рядка, документа або списку – залежно від програми. Її дія може трохи відрізнятися в різних додатках.

Опанувавши комбінації з Home, ви зможете:

Швидко редагувати текст.

Ефективно працювати з таблицями.

Зручно переміщатися по файлах і сторінках.

Список комбінацій з клавішею Home

1. У тексті

Home – перехід на початок рядка.

Home + Ctrl – перехід на початок документа.

Home + Shift – виділення тексту від курсора до початку рядка.

Home + Ctrl + Shift – виділення від курсора до початку документа.

2. У таблицях

Home – перехід до першої комірки рядка.

Home + Ctrl – перехід до комірки A1.

Home + Ctrl + Shift – виділення від поточної комірки до A1.

3. У браузерах

Home – прокрутка сторінки вгору.

Home + Ctrl – переміщення на початок сторінки.

4. Додаткові корисні комбінації