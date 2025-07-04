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Клавіша Home на клавіатурі: безцінний помічник, яким мало хто вміє користуватись
Клавіша Home на клавіатурі може прискорити вашу роботу в рази. Багато користувачів бачать її щодня, але не всі знають, наскільки вона корисна. Давайте розберемося, навіщо потрібна Home, які комбінації з нею існують і як застосовувати їх в різних програмах.
Що робить клавіша Home?
Home (від англ. «додому») миттєво переміщує курсор на початок рядка, документа або списку – залежно від програми. Її дія може трохи відрізнятися в різних додатках.
Опанувавши комбінації з Home, ви зможете:
- Швидко редагувати текст.
- Ефективно працювати з таблицями.
- Зручно переміщатися по файлах і сторінках.
Список комбінацій з клавішею Home
1. У тексті
- Home – перехід на початок рядка.
- Home + Ctrl – перехід на початок документа.
- Home + Shift – виділення тексту від курсора до початку рядка.
- Home + Ctrl + Shift – виділення від курсора до початку документа.
2. У таблицях
- Home – перехід до першої комірки рядка.
- Home + Ctrl – перехід до комірки A1.
- Home + Ctrl + Shift – виділення від поточної комірки до A1.
3. У браузерах
- Home – прокрутка сторінки вгору.
- Home + Ctrl – переміщення на початок сторінки.
4. Додаткові корисні комбінації
- Home + Alt – у браузерах відкриває домашню сторінку.
- Home + Win – згортає/розгортає всі вікна, крім активного.