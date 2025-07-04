Рейтинг качества новых авто 2025: Audi на дне, а Toyota и BMW удивляют количеством жалоб

Свежие результаты исследования J. D. Power U.S. Initial Quality Study 2025 года шокировали автомобильную индустрию, обнаружив тревожные тенденции для премиальных брендов. В частности, Audi оказалась на последнем месте в общем рейтинге, а традиционно надежные Toyota и BMW продемонстрировали неожиданно высокое количество жалоб от владельцев новых моделей.

Почему роскошь не равна качеству: проблемы Audi и Volvo

Исследование J. D. Power базируется на отзывах более 92 тысяч владельцев и арендаторов автомобилей 2025 модельного года, охватывая широкий спектр аспектов – от работы двигателя и информационно-развлекательной системы до интерьера и общего опыта вождения.

Антирекордсмены рейтинга:

Audi заняла последнее место, зафиксировав 269 проблем на каждые 100 автомобилей. Этот результат стал худшим среди всех исследованных брендов.

Чуть лучше, но все еще неутешительные показатели у Volvo – 258 жалоб на 100 машин.

По мнению экспертов, такая негативная статистика в значительной степени связана с масштабным переходом производителей на сенсорные экраны и отказом от физических кнопок. Это делает интерфейс менее интуитивным, сложнее в использовании во время движения и более склонным к сбоям, что вызывает значительное раздражение у водителей.

На противоположной стороне шкалы лидеров оказался Lexus, который возглавил рейтинг с показателем 166 проблем на 100 автомобилей, в очередной раз подтвердив свою репутацию одного из самых надежных брендов в отрасли. Второе место занял Nissan (169 проблем), а третье, что удивительно, досталось Infiniti (242 жалобы). Это говорит о том, что даже в пределах одного автомобильного концерна качество может существенно отличаться.

Технологии или проблемы: почему новые авто разочаровывают владельцев

Средний показатель проблем по отрасли оказался значительно выше, чем ожидалось, и многие популярные бренды оказались ниже этой планки. В частности, BMW (196), Toyota (200), Mercedes-Benz (210) и Volkswagen (225) продемонстрировали худшие результаты, чем прогнозировалось. Особенно впечатляет показатель Toyota, которая традиционно считалась эталоном надежности.

Ключевые источники жалоб:

Чрезмерная технологичность. Исследование четко показало, что чем «технологичнее» становится автомобиль, тем больше проблем он создает для пользователей.

Информационно-развлекательные системы. Больше всего нареканий связано именно с ними, а также с сенсорными панелями климат-контроля.

Мелкие, но раздражающие недостатки. Владельцы жалуются на, казалось бы, мелочи, такие как подстаканники, в которые не помещаются бутылки и стаканы разных размеров. Эти детали, хоть и незначительные, существенно влияют на повседневный комфорт эксплуатации.

Интересно, что новые автомобили чаще вызывают жалобы, чем модели предыдущих поколений, несмотря на большое количество инноваций. Отдельного внимания заслуживают гибриды с зарядкой от сети (Plug-In Hybrid – PHEV), которые, как выяснилось, создают больше проблем для владельцев, чем даже полностью электрические автомобили. Это свидетельствует о сложной инженерной архитектуре и еще не до конца отработанных технологиях, несмотря на стремление производителей соответствовать экологическим стандартам.

Подытоживая, исследование J. D. Power 2025 года подтверждает, что роскошный бренд не является гарантией качества, а переход к повсеместным сенсорным технологиям пока больше раздражает, чем радует потребителей. Для таких брендов, как Audi, вывод очевиден: пришло время пересмотреть подход к взаимодействию с водителем и изменить технологические приоритеты.