Новенькі авто, які нікому не потрібні: куди зникають із салонів не продані автівки

До якого б автосалону ви не зайшли, у продажі побачите лише нові чи майже нові моделі. І справді, автосалони регулярно освіжають свій асортимент, щоб завжди мати можливість запропонувати клієнту актуальний товар. Але ж очевидно, що не кожну автівку з отриманої партії вдається швидко продати. То як же власники автосалонів звільняють місце під нову партію товару? Куди зникають машини, що не встигли знайти своїх власників?

Авто на заміну – тимчасова альтернатива продажу

Одне із найпопулярніших рішень пустити в хід машини, що застоялися в автосалоні – використовувати їх як авто на заміну. Йдеться про машини, які видають в користування клієнтам, поки їх власні авто стоять на ремонті. Таким чином машина не простоює на складі і встигає набрати невеличкий пробіг. А згодом її можна продати на вторинному ринку.

Регіональні відмінності – ще одна ниточка надії

Машина, яку не вдалося продати у столиці, може прийтися до смаку мешканцям Львова чи, скажімо, Одеси. Тож частенько моделі, які не продаються, дилери переправляють в інші регіони, де на відповідну конфігурацію попит більший. Отак, подорожуючи між партнерськими салонами, автомобіль врешті знаходить свого власника.

Аукціон – обгрунтовані втрати

Якщо жоден з перших двох варіантів не спрацював, авто виставляють на аукціон. Щоправда справа ця досить ризикована і збиткова для дилера:

доводиться знижувати ціну;

ділитися прибутком з аукціонним домом;

додатково скидати ціну в процесі торгів.

Аукціон вважається найменш популярним способом збути автівку. Гірше – лише утилізація.

Нескінченна стоянка та утилізація

Часто автівку не вдається продати навіть з аукціону. Тоді вона опиняється на спеціальній стоянці, де може провести багато років. Однак платити за такі стоянки та обслуговування авто настільки дорого, що дилер врешті приходить до важкого рішення про утилізацію машини.

Наразі у світі налічується більше ніж 25 млн автівок, «похованих» на таких стоянках. Ці гіганські автомобільні «кладовища» нагадують автовиробникам, що не кожен автомобіль може стати хітом продажів.