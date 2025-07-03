Новенькие авто, которые никому не нужны: куда исчезают из салонов не проданные автомобили

В какой бы автосалон вы ни зашли, в продаже увидите только новые или почти новые модели. И действительно, автосалоны регулярно освежают свой ассортимент, чтобы всегда иметь возможность предложить клиенту актуальный товар. Но ведь очевидно, что не каждый автомобиль из полученной партии удается быстро продать. Как же владельцы автосалонов освобождают место под новую партию товара? Куда исчезают машины, не успевшие найти своих владельцев?

Авто на замену – временная альтернатива продаже

Одно из самых популярных решений пустить в ход застоявшиеся в автосалоне машины – использовать их как авто на замену. Речь идет о машинах, которые выдают в пользование клиентам, пока их собственные автомобили стоят на ремонте. Таким образом, машина не простаивает на складе и успевает набрать небольшой пробег. А потом ее можно продать на вторичном рынке.

Региональные отличия – еще одна ниточка надежды

Машина, которую не удалось продать в столице, может прийтись по вкусу жителям Львова или, скажем, Одессы. Поэтому зачастую непродающиеся модели дилеры переправляют в другие регионы, где на соответствующую конфигурацию спрос больше. Так, путешествуя между партнерскими салонами, автомобиль наконец-то находит своего владельца.

Аукцион – обоснованные потери

Если ни один из первых двух вариантов не сработал, авто выставляют на аукцион. Правда дело это достаточно рискованное и убыточное для дилера:

приходится снижать цену;

делиться прибылью с аукционным домом;

дополнительно сбрасывать цену в процессе торгов.

Аукцион считается наименее популярным способом сбыть автомобиль. Хуже – только утилизация.

Бесконечная стоянка и утилизация

Часто автомобиль не удается продать даже с аукциона. Тогда он оказывается на специальной стоянке, где может провести много лет. Однако платить за такие стоянки и обслуживание авто настолько дорого, что дилер наконец-то приходит к тяжелому решению об утилизации машины.

Сейчас в мире насчитывается более 25 млн автомобилей, «похороненных» на таких стоянках. Эти гигантские автомобильные кладбища напоминают автопроизводителям, что не каждый автомобиль может стать хитом продаж.