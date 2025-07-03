В Україні дефіцит готівкового долара: чи вплине це на курс «американця»

В Україні протягом останнього тижня різко зріс попит на валюту, переважно на долар та євро. Українці почали активніше купувати не лише готівкову, а й безготівкову валюту. Зокрема обсяги придбаних за тиждень доларів та євро зросли на 7-9%. Через це значно посилився дефіцит валюти на готівковому ринку та міжбанку.

Що відбувається з доларом та євро зараз?

Як зазначив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, до поточного валютного буму, що безумовно впливає на курс валюти, додається ще один сезонний фактор. Ідеться про закінчення кварталу та півріччя. Саме в цей період бізнес закриває та перераховує свої баланси. Ці два чинники можуть спричинити певні коливання курсу валют на початку липня.

Станом на сьогодні, через здорожчання євро по відношенню до долара на світовому валютному ринку, в Україні курс європейської валюти також підвищився:

безготівковий євро – з 48,2 до 48,78 грн;

готівковий євро – з 48,37 до 49,20 грн.

Щоб не дати євро здорожчати ще більше, НБУ вирішив штучно знизити вартість долара. В результаті курс «американця» впав:

безготівковий долар – з 41,83 до 41,64 грн;

готівковий долар – з 42,04 до 42,86 грн.

Які прогнози на курс долара та євро?

Через активне скуповування українцями валюти, її середньодобовий дефіцит на міжбанку сягнув 100 млн дол. Зокрема дефіцит готівкової валюти встановив свого роду рекорд, сягнувши максимального значення за останні 13 тижнів. Така ситуація на валютному ринку змусила Нацбанк збільшити свої інтервенції аж на 21% – до 975,1 млн дол. Це максимальне значення за останні 15 тижнів.

Дефіцит валюти та початок нового кварталу – це потужні фактори, що можуть дещо послабити гривню. Тож, на думку Шевчишина, до 20 липня курс долара та євро найімовірніше ще трохи підвищиться. Однак з початком нового податкового періоду наприкінці місяця курс стабілізується. Ба більше, на початку серпня долар та євро можуть навіть трохи здешевшати.