Украинцы могут получить плюс 1000 грн к пенсии: кто в праве претендовать и как подать заявление

В Украине пенсионеры старше 80 лет могут рассчитывать не только на доплату за возраст в размере 570 грн. Им доступен еще один вид пособия, сумма которого составляет 944 грн. в месяц. Однако чтобы получить такую ​​существенную надбавку к пенсии, нужно соответствовать целому перечню требований.

Кто может рассчитывать на доплату?

В Пенсионном фонде Украины пояснили, что доплата в размере 944 грн в месяц предназначена для пенсионеров, которые:

уже пересекли возрастную границу в 80 лет;

проживают самостоятельно;

нуждаются в постоянном постороннем уходе;

получают только пенсию по возрасту.

Пенсионеры, удовлетворяющие этим требованиям, согласно словарю терминов Пенсионного фонда квалифицируются как «одинокие пенсионеры». Они имеют право на ежемесячные выплаты в размере 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Поскольку на июнь 2025-го такой минимум составляет 2361 грн, то сумма доплаты для одиноких пенсионеров составляет 944 грн.

Как податься на получение доплаты для «одиноких пенсионеров»?

Чтобы получить ежемесячное пособие в размере 944 грн пенсионер, прежде всего, должен соответствовать всем перечисленным выше критериям. Если это так, то остается подать заявление в ПФУ или органы социальной защиты, предварительно собрав пакет документов. Вот какие документы необходимы:

паспорт;

идентификационный код;

вывод врачебно-консультативной комиссии (ЛКК), который свидетельствует о необходимости лица в постоянном постороннем уходе.

Собственно наличие вывода ЛКК считается ключевым документом, без которого назначение денежной помощи просто невозможно. Ведь он фактически является доказательством нуждаемости пенсионера в постоянном уходе, который ему, при отсутствии родственников или опекунов, предоставить просто некому.

Однако если пенсионер получает пенсию по инвалидности или любой другой вид социальных выплат, это автоматически блокирует ему доступ к доплате для одиноких пенсионеров. Ведь в Украине запрещено получать сразу два вида социальной помощи.