Останній пережиток радянщини: йдемо у Європу, але досі переводимо годинники

Минулої осені питання із переведення годинників двічі на рік вже начебто було вирішене. Верховна Рада остаточно схвалила відповідний законопроект, згідно з яким переведення стрілок годинників восени 2024 року мало стати останнім. В Україні збиралася встановити єдиний київський час і більше не переходити на зимовий та літній розклади дня.

Однак президент Володимир Зеленський чомусь не підписав цей документ. Тож українці знову губляться у здогадках, чи доведеться їм цієї осені переводити стрілки на годину назад.

Чи будемо переводити час восени 2025-го?

Оскільки президент України не затвердив своїм підписом запропоновані депутатами зміни, закон про переведення годинників залишається чинним. Це означає, що восени 2025 року українцям вже вкотре доведеться перевести стрілки годинників на 1 годину назад.

Оскільки датою осіннього переведення годинників традиційно є остання неділя жовтня, то виконати цю вже звичну для українців справу потрібно буде 26 жовтня. Оскільки стрілки годинників будуть переводити назад, до цього дня українцям вдасться поспати на 1 годину більше.

Для чого переходити на зимовий час?

Головною метою переведення годинників здавна була економія енергоресурсів. Восени час «перекручували» на годину назад, щоб максимально використовувати денне світло. Завдяки такому лайфхаку люди йшли на роботу, проводили свій робочий день та поверталися додому засвітла. Таким чином вдавалося зменшити використання електроенергії.

Чи шкодить здоров’ю перехід на зимовий час?

Переведення годинників – це спроба штучно змінити біоритми людини. Тож принаймні протягом перших кількох тижнів після переходу на інший час можливий певний дискомфорт. Зокрема людям буває важко прокинутися зранку та вчасно лягти спати.

Із переходом на зимовий час все не так складно, адже для українців він є більш природним. А от навесні, коли після переведення годинників доводиться вставати на годину раніше, чимало людей починають відчувати постійну втому та дискомфорт. Тож лікарі радять завчасно підлаштовуватися до нового режиму дня, зокрема почати раніше лягати спати та вставати з ліжка, а перед сном взяти за звичку здійснювати невеличку прогулянку, щоб полегшити засинання.