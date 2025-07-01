Последний пережиток «совка»: идем в Европу, но до сих пор переводим часы

Прошлой осенью вопрос перевода часов дважды в год уже вроде бы был решен. Верховная Рада окончательно одобрила соответствующий законопроект, согласно которому перевод стрелок часов осенью 2024 года должен был стать последним. В Украине собиралась установить единое киевское время и больше не переходить на зимнее и летнее расписание дня.

Однако президент Владимир Зеленский почему-то не подписал этот документ. Поэтому украинцы снова теряются в догадках, придется ли им этой осенью переводить стрелки час назад.

Будем ли переводить время осенью 2025-го?

Поскольку президент Украины не утвердил своей подписью предложенные депутатами изменения, закон о переводе часов остается в силе. Это означает, что осенью 2025 года украинцам в очередной раз придется перевести стрелки часов на 1 час назад.

Поскольку датой осеннего перевода часов традиционно является последнее воскресенье октября, выполнить это уже привычное для украинцев дело нужно будет 26 октября. Поскольку стрелки часов будут переводить назад, по сей день украинцам удастся поспать на 1 час больше.

Зачем переходить на зимнее время?

Главной целью перевода часов издавна была экономия энергоресурсов. Осенью время «искажали» на час назад, чтобы максимально использовать дневной свет. Благодаря такому лайфхаку люди шли на работу, проводили свой рабочий день и возвращались домой засвета. Таким образом, удавалось уменьшить использование электроэнергии.

Вредит ли здоровью переход на зимнее время?

Перевод часов – это попытка искусственно изменить биоритмы человека. По крайней мере, в течение первых нескольких недель после перехода на другое время возможен определенный дискомфорт. В частности, людям бывает трудно проснуться утром и вовремя лечь спать.

С переходом на зимнее время все не так сложно, ведь для украинцев он более естественный. А вот весной, когда после перевода часов приходится вставать на час раньше, многие начинают испытывать постоянную усталость и дискомфорт. Поэтому врачи советуют заранее подстраиваться к новому режиму дня, в частности начать раньше ложиться спать и вставать с постели, а перед сном взять за привычку совершать небольшую прогулку, чтобы облегчить засыпание.