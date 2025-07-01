Ця звичка – спаравжній вбивця ваших шин: чого не можна робити, щоб колеса не лускали посеред дороги

Більшість водіїв, вирушаючи в далеку дорогу, обов’язково перевіряють тиск у шинах. І вони праві, адже від стану шин напряму залежить керованість автівки, витрата пального, можливість вчасно загальмувати та інші параметри, що впливають на безпеку автомобіля. Але, виконуючи цю рутинну справу, водії часто роблять одну і ту саму фатальну помилку.

Чому тиск потрібно перевіряти лише на «холодних» шинах?

Провідні автоексперти наголошують, перевіряти тиск у шинах, а тим більше накачувати їх, потрібно тільки коли вони «холодні». Тобто, якщо машина нещодавно вже проїхала кілька кілометрів, то не варто навіть братися за насос.

Коригуючи тиск на «теплих» шинах можна їх ненароком перекачати. Адже, нагріваючись, повітря всередині шин суттєво розширюється, відповідно результати вимірів будуть завищеними.

Наслідками такої помилки може стати зменшення площі контакту шини з дорогою та значне погіршення зчеплення. Це не тільки небезпечно для водія, а й призводить до нерівномірного зношування протектора та значного підвищення ризику проколу. Кажучи прямо, шина може просто луснути на ходу.

Який ідеальний показник тиску в шинах?

Щоб дізнатися показники тиску, що найкраще пасуватимуть вашому авто, потрібно:

пошукати на цей параметр у довіднику користувача, який ви отримали під час купівлі авто;

знайти на авто спеціальну наклейку, яка зазвичай розташована на водійських дверцята, бардачку чи кришці бензобаку.

Таким чином ви можете дізнатися точні значення тиску для передньої та задньої осі. Подекуди виробник навіть окремо вказує значення тиску для завантаженого авто – повна посадка + заповнений багажник. Зазвичай при повному завантаженні рекомендується трохи сильніше накачувати задні колеса. Беручи до уваги вказані виробником показники, ви можете накачати шини до ідеального стану, створивши для себе найбільш безпечні умови пересування.