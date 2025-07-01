Українці можуть отримати плюс 1000 грн до пенсії: хто має право претендувати та як подати заяву

В Україні пенсіонери у віці понад 80 років можуть розраховувати не лише на доплату за вік в розмірі 570 грн. Їм доступний ще один вид допомоги, сума якої становить 944 грн на місяць. Однак, щоб отримати таку суттєву надбавку до пенсії, потрібно відповідати цілому переліку вимог.

Хто може розраховувати на доплату?

В Пенсійному фонді України пояснили, що доплата в розмірі 944 грн на місяць призначена для пенсіонерів, які:

вже перетнули вікову межу у 80 років;

проживають самостійно;

мають потребу у постійному сторонньому догляді;

отримують лише пенсію за віком.

Пенсіонери, що задовільняють цим вимогам, згідно зі словником термінів Пенсійного фонду кваліфікуються як «самотні пенсіонери». Вони мають право на щомісячні виплати в розмірі 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Оскільки станом на червень 2025-го такий мінімум складає 2361 грн, то сума доплати для самотніх пенсіонерів становить 944 грн.

Як податися на отримання доплати для «самотніх пенсіонерів»?

Щоб отримати щомісячну допомогу в розмірі 944 грн пенсіонер, перш за все, повинен відповідати всім переліченим вище критеріям. Якщо це так, то залишається подати заяву до ПФУ або органів соцзахисту, попередньо зібравши пакет документів. Ось, які документи необхідні:

паспорт;

ідентифікаційний код;

висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), який свідчить про потребу особи в сторонньому догляді.

Власне наявність висновку ЛКК вважається ключовим документом, без якого призначення грошової допомоги неможливе. Адже він фактично є доказом потреби пенсіонера у постійному догляді, який йому, за відсутності родичів чи опікунів, надати просто нікому.

Однак якщо пенсіонер отримує пенсію за інвалідністю або будь-який інший вид соціальних виплат, це автоматично блокує йому доступ до доплати для «самотніх пенсіонерів». Адже в Україні заборонено отримувати одразу два види соціальної допомоги.