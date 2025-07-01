Чем больше лет, тем выше пенсия: кому из пенсионеров в июле «светит» надбавка до 570 грн

Некоторым украинским пенсионерам в июле увеличат пенсию. Повышение не будет связано с перерасчетом выплат. Ведь традиционная для этого периода индексация прожиточного минимума на 2025 год не запланирована. Но пенсионеры, которым в июле исполнится несколько лет, все же получат прибавку.

Кому и на сколько повысят пенсию в июле?

На увеличение размера пенсии в июле могут рассчитывать пенсионеры, которым за месяц исполнится 70, 75 или 80 лет. Для пенсионеров такого почтенного возраста в Украине предусмотрена специальная доплата, сумма которой отличается в зависимости от возрастной категории. В частности:

от 70 до 74 лет – размер доплаты составляет 300 грн;

от 75 до 79 лет – 456 грн;

80 лет и старше – 570 грн.

При этом важно помнить, что указанные суммы с переходом в следующую возрастную категорию не прилагаются. К примеру, если в июле пенсионеру исполняется 75 лет, то к уже имеющейся доплате в размере 300 грн ему должны прибавить еще 156 грн.

Кому не «светит» возрастная доплата?

В Пенсионном фонде предупреждают, что возрастные доплаты доступны не всем пенсионерам. Даже если пенсионеру уже исполнилось 70 лет, но он не отвечает одному ключевому условию, доплачивать по 300 грн в каждую пенсию ему не будут. Это условие – размер пенсии до 10 340,3 грн. Если пенсия гражданина хотя бы на гривну превышает эту сумму, то даже если в июле ему исполнится 70 лет, размер его пенсии не изменится.

Как подать заявление на доплату по возрасту?

Возрастную доплату пенсионерам старше 70 лет назначают автоматически. Для этого не нужно обращаться в Пенсионный фонд, писать какие-либо заявления или собирать пакет документов. Более того, доплату начнут начислять не со следующего месяца после именин, а уже со следующего дня. То есть если пенсионеру исполнилось 70, 75 или 80 лет, скажем, 13 июля, то уже с 14 июля ему назначат доплату за возраст или увеличат ее размер на соответствующую сумму.