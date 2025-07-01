Чим більше років, тим вища пенсія: кому з пенсіонерів в липні «світить» підвишка до 570 грн

Деяким українським пенсіонерам в липні збільшать пенсію. Підвишка не буде пов’язана із перерахунком виплат. Адже традиційна для цього періоду індексація прожиткового мінімуму на 2025 рік не запланована. Але пенсіонери, яким в липні виповниться певна кількість років, все ж отримають надбавку.

Кому та на скільки підвищать пенсію в липні?

На збільшення розміру пенсії у липні можуть розраховувати пенсіонери, яким протягом місяця виповниться 70, 75 або 80 років. Для пенсіонерів такого поважного віку в Україні передбачена спеціальна доплата, сума якої відрізняється в залежності від вікової категорії. Зокрема:

від 70 до 74 років – розмір доплати становить 300 грн;

від 75 до 79 років – 456 грн;

80 років і більше – 570 грн.

При цьому важливо пам’ятати, що вказані суми з переходом в наступну вікову категорію не додаються. Наприклад, якщо в липні пенсіонеру виповнюється 75 років, то до вже наявної доплати в розмірі 300 грн йому повинні додати ще 156 грн.

Кому не «світить» вікова доплата?

У Пенсійному фонді попереджають, що вікові доплати доступні не всім пенсіонерам. Навіть якщо пенсіонеру вже виповнилося 70 років, але він не відповідає одній ключовій умові, доплачувати по 300 грн до кожної пенсії йому не будуть. Ця умова – розмір пенсії до 10 340,3 грн. Якщо пенсія громадянина бодай на гривню перевищує цю суму, то навіть якщо в липні йому виповниться 70 років, розмір його пенсії жодним чином не зміниться.

Як подати заяву на доплату за віком?

Вікову доплату пенсіонерам, старшим за 70 років призначають автоматично. Для цього не потрібно звертатися до Пенсійного фонду, писати якісь заяви чи збирати пакет документів. Ба більше, доплату почнуть нараховувати не з наступного місяця після іменин, а вже з наступного дня. Тобто, якщо пенсіонеру виповнилось 70, 75 чи 80 років, скажімо, 13 липня, то вже з 14 липня йому призначать доплату за вік або збільшать її розмір на відповідну суму.