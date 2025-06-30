Тепер допрацьовувати до пенсії не потрібно: діти можуть докупити стаж своїм батькам

Станом на 2025 рік українцям, щоб вийти на пенсію в 60 років потрібно мати щонайменше 32 роки офіційного стажу. Однак далеко не всі встигають виконати цю вимогу до досягнення пенсійного віку. Громадянам розповіли, як можна зарадити в такій ситуації. Якщо скористатися цим лайфхаком, вдасться вийти на пенсію вчасно та ще й отримувати цілком пристойну суму виплат.

Як докупити собі стаж?

Варто зазначити, що докупити собі стаж можуть не всі українці. Таке право мають лише:

громадяни, що офіційно працюють за кордоном, але пенсію хочуть отримувати на батьківщині;

українці передпенсійного віку, що не встигають заробити достатню кількість страхового стажу;

громадяни, що мають низький дохід, при цьому хочуть отримувати достойну пенсію;

особи, що платять страхові внески не лише за себе, а й за іншу людину (не пенсіонера).

Українці, що підпадають під ці вимоги, можуть докупити собі та іншим громадянам певну кількість років стажу. При цьому стаж можна придбати лише на період з 2004 року, якщо в цей час людина не була офіційно працевлаштовано чи зареєстрована як ФОП.

Як докупити стаж?

Щоб придбати певну кількість років стажу, необхідно укласти спеціальний договір. Зробити це можна двома способами:

особисто, звернувшись до Пенсійного фонду чи податкової служби;

онлайн, скориставшись порталом електронних послуг ПФУ.

Кожен бажаючий укласти такий договір може обрати більш зручний та вигідний для себе спосіб.

Скільки коштує кожен місяць стажу?

Щоб розрахувати вартість місяця страхового стажу, потрібно взяти за основу актуальну мінімальну зарплату – 8000 грн. Мінімальний внесок від цієї суми становить 1 760 грн (22%). Але сума такого внеску залежить від періоду, за який потрібно докупити стаж. З огляду на цей нюанс, розцінки будуть такі:

на 1 місяць – 3 520 грн;

на 1 рік і більше – 1 760 грн.

Оплату за вказаний в договорі період потрібно внести протягом 10 днів з моменту його підписання та однією сумою.