К водителю могут возникнуть вопросы: украинцев предупредили о нюансе в удостоверении

Украинские водители, которые планируют поездку за границу на собственном автомобиле, должны обратить внимание на важный нюанс в своих документах. Разная транслитерация имени или фамилии в водительском удостоверении и загранпаспорте может привести к недоразумениям и дополнительным вопросам во время пограничного контроля. Чтобы избежать неприятных ситуаций, водителям рекомендуется заранее привести документы в соответствие.

Почему возникают разногласия и как их устранить

Проблема заключается в различиях транслитерации: например, имя «Андрей» может быть записано как «Апԁгіу» в одном документе и «Andrii» в другом. В Украине такие документы считаются действующими, и ими можно пользоваться без проблем. Однако, за рубежом, во время тщательной проверки, такие расхождения могут вызвать подозрение и задержки.

Как урегулировать транслитерацию:

Обращение в сервисный центр МВД: Для унификации данных водителям стоит обратиться в сервисные центры МВД для замены водительского удостоверения.

Необходимые документы: Для замены удостоверения нужно иметь при себе: Паспорт и отметку месяца регистрации (для владельцев ID-карты нужна выписка с информацией о месте жительства). Идентификационный код. Действующее водительское удостоверение. Загранпаспорт, если вы хотите, чтобы транслитерация в новом водительском удостоверении точно соответствовала данным в нем.



Стоимость замены водительского удостоверения составляет около 600 гривен (плюс банковская комиссия). Важно учесть, что при онлайн-запросах сервисные центры руководствуются Постановлением Кабмина от 27 января 2010 года (с изменениями), которое устанавливает утвержденные нормы воспроизведения украинских букв в латиницу. Поэтому, если вы хотите уникальную транслитерацию (например, как в уже выданном загранпаспорте), лучше обратиться лично, а не подавать заявку онлайн.

Риски на границе и как избежать проблем

Несмотря на то, что в Украине разная транслитерация не является нарушением, на границе это может стать серьезным препятствием для въезда. Пограничники тщательно проверяют документы и любые несоответствия могут стать поводом для дополнительных проверок или даже отказа в пересечении границы.

Советы для беспрепятственной поездки:

Заблаговременно проверьте документы. Перед планированием поездки за границу обязательно проверьте, совпадает ли транслитерация вашего имени и фамилии в водительском удостоверении и загранпаспорте.

Унифицируйте данные:. Если обнаружены расхождения, желательно заменить водительское удостоверение, чтобы все ваши личные данные были унифицированы. Это значительно упростит прохождение пограничного контроля и позволит избежать нежелательных задержек.

Помните, что тщательная подготовка документов – это залог спокойного и безопасного путешествия за границу на собственном автомобиле.