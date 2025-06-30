До водія можуть виникнути питання: українців попередили про нюанс в посвідченні

Українські водії, які планують поїздку за кордон на власному автомобілі, мають звернути увагу на важливий нюанс у своїх документах. Різна транслітерація імені чи прізвища у посвідченні водія та закордонному паспорті може призвести до непорозумінь та додаткових запитань під час прикордонного контролю. Щоб уникнути неприємних ситуацій, керманичам рекомендується заздалегідь привести документи у відповідність.

Чому виникають розбіжності та як їх усунути

Проблема полягає у відмінностях транслітерації: наприклад, ім’я “Андрій” може бути записане як “Andriу” в одному документі та “Andrii” в іншому. В Україні такі документи вважаються чинними, і ними можна користуватись без проблем. Однак, за кордоном, під час ретельної перевірки, такі розбіжності можуть викликати підозру та затримки.

Як врегулювати транслітерацію:

Звернення до сервісного центру МВС: Для уніфікації даних водіям варто звернутися до сервісних центрів МВС для заміни посвідчення водія.

Необхідні документи: Для заміни посвідчення потрібно мати при собі: Паспорт та відмітку місяця реєстрації (для власників ID-картки потрібен витяг з інформацією про місце проживання). Ідентифікаційний код. Чинне водійське посвідчення. Закордонний паспорт, якщо ви бажаєте, щоб транслітерація в новому посвідченні водія точно відповідала даним у ньому.



Вартість заміни посвідчення водія становить близько 600 гривень (плюс банківська комісія). Важливо врахувати, що при онлайн-запитах сервісні центри керуються Постановою Кабміну від 27 січня 2010 року (зі змінами), яка встановлює затверджені норми відтворення українських літер у латиницю. Тому, якщо ви бажаєте унікальну транслітерацію (наприклад, як у вже виданому закордонному паспорті), краще звернутися особисто, а не подавати заявку онлайн.

Ризики на кордоні та як уникнути проблем

Незважаючи на те, що в Україні різна транслітерація не є порушенням, на кордоні це може стати серйозним перешкодою для в’їзду. Прикордонники ретельно перевіряють документи і будь-які невідповідності можуть стати приводом для додаткових перевірок або навіть відмови у перетині кордону.

Поради для безперешкодної поїздки:

Завчасно перевірте документи. Перед плануванням поїздки за кордон обов’язково перевірте, чи збігається транслітерація вашого імені та прізвища у посвідченні водія та закордонному паспорті.

Уніфікуйте дані:. Якщо виявлено розбіжності, бажано замінити водійське посвідчення, щоб усі ваші особисті дані були уніфіковані. Це значно спростить проходження прикордонного контролю та дозволить уникнути небажаних затримок.

Пам’ятайте, що ретельна підготовка документів – це запорука спокійної та безпечної подорожі за кордон на власному автомобілі.