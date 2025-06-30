Посылки с Temu и Aliexpress: как не «попасть» на плату за растаможивание

С 2022 года в Украине действуют обновленные правила налогообложения международных почтовых отправлений. Хотя большинство украинцев платят налоги за зарубежные посылки, не все отправления подлежат налогообложению. Разъяснения от Центра бесплатной правовой помощи проливают свет на нюансы, зависящие от стоимости, количества товаров и данных отправителя.

Когда налог не начисляется: ключевые критерии и лимиты

Согласно украинскому законодательству (Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях»), вы можете избежать уплаты налогов, если ваша посылка соответствует определенным условиям.

Случаи, когда налогообложение отсутствует:

Стоимость. Общая стоимость товаров в одной посылке не превышает 150 евро. Это ключевой лимит, который определяет необходимость уплаты пошлины и НДС.

Получатель. Посылка оформлена на одного получателя.

Назначение. Товары предназначены исключительно для личного пользования, а не для дальнейшей перепродажи или коммерческой деятельности.

Налогообложение посылок: расчет, правила для нескольких отправлений и советы

Налог начинает начисляться, если стоимость посылки превышает установленный лимит в 150 евро. В таком случае получателю придется оплатить две составляющие: пошлину и НДС.

Как начисляется налог (на примере):

Пошлина. 10% от суммы, превышающей 150 евро.

НДС. 20% от суммы, которая состоит из превышения лимита и уже начисленной пошлины.

Пример расчета. Если стоимость вашей посылки составляет 200 евро:

Превышение лимита: 200 – 150 = 50 евро.

Пошлина: 50 евро * 10% = 5 евро.

НДС: (50 евро + 5 евро) * 20% = 11 евро.

Общая сумма налога: 16 евро.

Один отправитель, одно отправление (но разделенное на несколько посылок): Налог будет начислен на всю сумму превышения стоимости товаров, даже если они поступили отдельными коробками, но от одного отправителя в пределах одного заказа.

Разные отправители и отдельные заказы. Каждая посылка рассматривается отдельно. Если стоимость каждой отдельной посылки не превышает 150 евро, налоги не начисляются. Это важный нюанс для тех, кто заказывает товары из разных магазинов.

Оплатить налоги можно онлайн (обычно, по ссылке от перевозчика) или непосредственно при получении посылки в отделении службы доставки.

Чтобы избежать проблем и лишних начислений всегда контролируйте суммарную стоимость товаров при оформлении заказа. Избегайте объединения нескольких дорогих товаров от одного отправителя в одну посылку, если их суммарная цена превышает 150 евро. Лучше разделить их на несколько отдельных отправлений. Обязательно сохраняйте все чеки и инвойсы (счета) для подтверждения стоимости товаров в случае возникновения вопросов на таможне.