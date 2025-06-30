Посилки з Temu та Aliexpress: як не «потрапити» на плату за розмитнення

З 2022 року в Україні діють оновлені правила оподаткування міжнародних поштових відправлень. Хоча більшість українців сплачують податки за закордонні посилки, не всі відправлення підлягають оподаткуванню. Роз’яснення від Центру безоплатної правової допомоги проливають світло на нюанси, що залежать від вартості, кількості товарів та даних відправника.

Коли податок не нараховується: ключові критерії та ліміти

Згідно з українським законодавством (Закон “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях”), ви можете уникнути сплати податків, якщо ваша посилка відповідає певним умовам.

Випадки, коли оподаткування відсутнє:

Вартість. Загальна вартість товарів в одній посилці не перевищує 150 євро. Це ключовий ліміт, який визначає необхідність сплати мита та ПДВ.

Одержувач. Посилка оформлена на одного одержувача.

Призначення. Товари призначені виключно для особистого користування, а не для подальшого перепродажу або комерційної діяльності.

Оподаткування посилок: розрахунок, правила для кількох відправлень та поради

Податок починає нараховуватися, якщо вартість посилки перевищує встановлений ліміт у 150 євро. У такому випадку одержувачу доведеться сплатити дві складові: мито та ПДВ.

Як нараховується податок (на прикладі):

Мито. 10% від суми, що перевищує 150 євро.

ПДВ. 20% від суми, яка складається з перевищення ліміту та вже нарахованого мита.

Приклад розрахунку. Якщо вартість вашої посилки становить 200 євро:

Перевищення ліміту: 200 – 150 = 50 євро.

Мито: 50 євро * 10% = 5 євро.

ПДВ: (50 євро + 5 євро) * 20% = 11 євро.

Загальна сума податку: 16 євро.

Один відправник, одне відправлення (але розділене на кілька посилок): Податок буде нарахований на всю суму перевищення вартості товарів, навіть якщо вони надійшли окремими коробками, але від одного відправника в межах одного замовлення.

Різні відправники та окремі замовлення. Кожна посилка розглядається окремо. Якщо вартість кожної окремої посилки не перевищує 150 євро, податки не нараховуються. Це важливий нюанс для тих, хто замовляє товари з різних магазинів.

Сплатити податки можна онлайн (зазвичай, за посиланням від перевізника) або безпосередньо при отриманні посилки у відділенні служби доставки.

Щоб уникнути проблем та зайвих нарахувань завжди контролюйте сумарну вартість товарів під час оформлення замовлення.Уникайте об’єднання кількох дорогих товарів від одного відправника в одну посилку, якщо їхня сумарна ціна перевищує 150 євро. Краще розділити їх на кілька окремих відправлень. Обов’язково зберігайте всі чеки та інвойси (рахунки) для підтвердження вартості товарів у разі виникнення питань на митниці.