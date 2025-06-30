Чи обов’язкова сертифікація продукції в Україні у 2025 році?

У 2025 році українські виробники та імпортери все частіше стикаються з необхідністю проходження процедур оцінки відповідності продукції. Проте серед підприємців досі виникають питання: коли сертифікація продукції є обов’язковою, які саме товари підлягають обов’язковій оцінці, хто має право видавати такі документи та як уникнути штрафів за відсутність сертифіката?

У цьому матеріалі розглянемо ключові аспекти регулювання сфери сертифікації в Україні, дамо відповіді на найпоширеніші запитання та порадимо, як спростити отримання сертифіката відповідності.

Що таке сертифікація продукції

Сертифікація продукції — це процедура офіційного підтвердження того, що товар відповідає вимогам чинних технічних регламентів, стандартів або технічних умов. Після проходження сертифікації підприємство отримує сертифікат відповідності або декларацію відповідності, що є підставою для реалізації товару на території України.

Сертифікація — це не лише вимога законодавства, а й ефективний інструмент довіри між виробником і споживачем.

Сертифікація буває:

обов’язковою (визначається законами та технічними регламентами);

добровільною (проводиться за ініціативою виробника, наприклад, для підвищення репутації або участі в тендерах).

Яка продукція підлягає обов’язковій сертифікації

Обов’язкову сертифікацію передбачено для певних категорій товарів, зокрема:

електротехнічне обладнання та побутова техніка;

засоби індивідуального захисту;

будівельні матеріали;

дитячі іграшки;

продукція, яка підпадає під дію технічних регламентів (наприклад, ТР з низьковольтного обладнання, ТР з безпеки машин і механізмів тощо).

Список продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації, оновлюється, тому важливо постійно перевіряти актуальні вимоги.

Який документ видається за результатами сертифікації

Залежно від типу продукції та вимог регламентів, орган сертифікації може видати:

Сертифікат відповідності — підтверджує відповідність продукції вимогам нормативних актів;

Декларацію відповідності — складається виробником або уповноваженим представником, але інколи потребує залучення третьої сторони (органу оцінки відповідності);

Протокол випробувань — результат перевірки продукції в акредитованій лабораторії.

Усі ці документи входять до системи технічного регулювання України.

Хто має право видавати сертифікат

Видавати сертифікати відповідності мають право тільки акредитовані органи оцінки відповідності. Їх акредитація здійснюється Національним агентством з акредитації України (НААУ).

Під час вибору органу сертифікації варто переконатися, що він має:

чинний атестат акредитації;

досвід роботи з вашим типом продукції;

можливість провести випробування в лабораторії або надати відповідні партнерські послуги.

Як проходить процедура сертифікації

Процес сертифікації продукції включає кілька етапів:

1. Подання заявки

Підприємство надає базову інформацію про продукцію, технічну документацію, опис виробництва.

2. Аналіз документації

Орган перевіряє відповідність наданої інформації вимогам законодавства.

3. Випробування зразків

Зразки продукції передаються в лабораторію для випробувань. Результати оформлюються у вигляді протоколу.

4. Видача сертифіката

У разі позитивного результату сертифікації підприємству видається сертифікат відповідності або декларація.

Сертифікат можна отримати навіть у стислі терміни — за 3–5 робочих днів, якщо вся документація підготовлена правильно.

Чим загрожує відсутність сертифіката

Відсутність сертифіката відповідності на продукцію, яка підлягає обов’язковій сертифікації, тягне за собою:

заборону реалізації товару;

адміністративні штрафи;

відкликання продукції з ринку;

втрату ділової репутації.

Крім того, участь у державних тендерах або експорт практично неможливі без наявності підтверджуючих документів.

Де замовити сертифікат відповідності

Щоб уникнути проблем з перевірками та швидко оформити сертифікат, рекомендуємо звернутися до спеціалізованих компаній, які супроводжують процес “під ключ”. Наприклад, фахівці компанії “Супровід” допомагають підготувати документацію, організовують випробування продукції та забезпечують отримання сертифіката відповідності в стислі терміни.