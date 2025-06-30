Теперь дорабатывать до пенсии не нужно: дети могут докупить стаж своим родителям

По состоянию на 2025 год украинцам, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь по меньшей мере 32 года официального стажа. Однако далеко не все успевают выполнить это требование до достижения пенсионного возраста. Гражданам рассказали, как можно помочь в такой ситуации. Если воспользоваться этим лайфхаком, удастся выйти на пенсию вовремя и получать вполне приличную сумму выплат.

Как докупить себе стаж?

Следует отметить, что докупить себе стаж могут не все украинцы. Такое право имеют только:

граждане, официально работающие за границей, но пенсию хотят получать на родине;

украинцы предпенсионного возраста, не успевающие заработать достаточное количество страхового стажа;

граждане, имеющие низкий доход, хотят получать достойную пенсию;

лица, платящие страховые взносы не только за себя, но и за другого (не пенсионера).

Украинцы, подпадающие под эти требования, могут докупить себе и другим гражданам несколько лет стажа. При этом стаж можно приобрести только на период с 2004 года, если в это время человек не был официально трудоустроен или зарегистрирован как ФЛП.

Как купить стаж?

Чтобы приобрести определенное количество лет стажа, необходимо заключить специальный договор. Сделать это можно двумя способами:

лично, обратившись в Пенсионный фонд или налоговую службу;

онлайн, воспользовавшись порталом электронных услуг ПФУ.

Каждый желающий заключить такой договор может выбрать более удобный и выгодный способ.

Сколько стоит каждый месяц стажа?

Чтобы рассчитать стоимость месяца страхового стажа, нужно взять за основу минимальную актуальную зарплату – 8000 грн. Минимальный взнос от этой суммы составляет 1760 грн (22%). Но сумма такого взноса зависит от периода, за который нужно докупить стаж. Учитывая этот нюанс, расценки будут следующие:

на 1 месяц – 3 520 грн;

на 1 год и более – 1 760 грн.

Оплату за указанный в договоре период следует внести в течение 10 дней с момента его подписания и одной суммой.