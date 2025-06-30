Теперь дорабатывать до пенсии не нужно: дети могут докупить стаж своим родителям
Украинцам рассказали, как заполнить «пробелы» в стаже, чтобы не остаться без пенсии.
По состоянию на 2025 год украинцам, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь по меньшей мере 32 года официального стажа. Однако далеко не все успевают выполнить это требование до достижения пенсионного возраста. Гражданам рассказали, как можно помочь в такой ситуации. Если воспользоваться этим лайфхаком, удастся выйти на пенсию вовремя и получать вполне приличную сумму выплат.
Как докупить себе стаж?
Следует отметить, что докупить себе стаж могут не все украинцы. Такое право имеют только:
- граждане, официально работающие за границей, но пенсию хотят получать на родине;
- украинцы предпенсионного возраста, не успевающие заработать достаточное количество страхового стажа;
- граждане, имеющие низкий доход, хотят получать достойную пенсию;
- лица, платящие страховые взносы не только за себя, но и за другого (не пенсионера).
Украинцы, подпадающие под эти требования, могут докупить себе и другим гражданам несколько лет стажа. При этом стаж можно приобрести только на период с 2004 года, если в это время человек не был официально трудоустроен или зарегистрирован как ФЛП.
Как купить стаж?
Чтобы приобрести определенное количество лет стажа, необходимо заключить специальный договор. Сделать это можно двумя способами:
- лично, обратившись в Пенсионный фонд или налоговую службу;
- онлайн, воспользовавшись порталом электронных услуг ПФУ.
Каждый желающий заключить такой договор может выбрать более удобный и выгодный способ.
Сколько стоит каждый месяц стажа?
Чтобы рассчитать стоимость месяца страхового стажа, нужно взять за основу минимальную актуальную зарплату – 8000 грн. Минимальный взнос от этой суммы составляет 1760 грн (22%). Но сумма такого взноса зависит от периода, за который нужно докупить стаж. Учитывая этот нюанс, расценки будут следующие:
- на 1 месяц – 3 520 грн;
- на 1 год и более – 1 760 грн.
Оплату за указанный в договоре период следует внести в течение 10 дней с момента его подписания и одной суммой.