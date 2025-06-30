Більше використовуєш – менше платиш: українці можуть економити на ціні газу

Українці, що є клієнтами «Нафтогазу», а таких, до слова, в країні понад 98%, мають можливість суттєво заощадити на сплаті рахунку. Особливо актуальною пропозиція постачальника може здатися громадянам, які протягом місяця використовують чимало «блакитного палива». Деталі вигідної акції розповіли у самій компанії.

Як зменшити суму в платіжці за газ?

Як пояснили в «Нафтогазі», щоб заощадити на платі за спожитий ресурс, потрібно виконати всього дві умови:

заплатити за газ до 15-го числа місяця;

провести платіж, скориставшись онлайн-сервісом «Нафтогазу».

В такому випадку знижка становитиме 1% суми у платіжці. Але варто зауважити, що знижка діятиме вже з наступного місяця. Таку знижку клієнту, нарахують автоматично.

Скільки можна заощадити завдяки знижці від «Нафтогазу»?

Згідно з умовами тарифного плану «Фіксований», дію якого «Нафтогаз» нещодавно продовжив до 30 квітня 2026 року, вартість 1 кубічного метра газу становить 7,96 грн. Таким чином, згідно із соціальною нормою споживання – 9,9 кубічних метрів на родину з трьох осіб (тільки газова плита), середня сума квитанції за місяць становитиме 78,8 грн.

Якщо, така родина у липні заплатить за газ до 15-го числа, то в серпні сума платіжки зменшиться на 79 копійок. Тобто заплатити доведеться вже 78,01 грн. Але у разі наявності газової колонки чи інших пристроїв, що працюють на «блакитному паливі», сума рахунку значно збільшиться. А разом із нею зросте й розмір знижки.

Чому так важливо платити за газ вчасно?

У «Нафтогазі» стверджують, що вчасна оплата рахунків за газ – це не лише чудова можливість заощадити. Перш за все така звичка українців піде на користь енергетичній стабільності країни. Адже зараз, коли в Україні йде війна, а ворог методично намагається знищити інфраструктуру, підтримка громадян як ніколи важлива.