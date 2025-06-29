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Пенсии в Украине пересчитают: кто получит доплату в 2000 гривен и какие возрастные надбавки действуют

Yulia30.06.2025

Украинских пенсионеров ждут изменения в выплатах. В 2026 году минимальная пенсия вырастет всего на 203 гривны, что вряд ли компенсирует инфляционные потери. Однако те, кто получает максимальную пенсию, могут рассчитывать на существенное увеличение – до 2 тысяч гривен, благодаря росту прожиточного минимума.

Детали перерасчета: минимальная и максимальная пенсии

В 2025 году минимальная пенсия составляет 2361 грн, а уже в следующем году эта сумма вырастет до 2564 грн. Этого повышения недостаточно даже для обеспечения уровня физиологического выживания, ведь фактический прожиточный минимум для пенсионера превышает 6,7 тыс. грн.

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Украинские пенсионеры также имеют право на ежемесячные компенсационные выплаты, если их пенсия не достигает 10 340,35 грн. Эти доплаты устанавливаются для лиц старше 70 лет:

  • До 570 грн – для лиц старше 80 лет.
  • До 456 грн – для лиц в возрасте от 75 до 80 лет.
  • До 300 грн – для лиц в возрасте от 70 до 75 лет.

Текущее состояние пенсионных выплат и будущие требования к стажу

По состоянию на 1 апреля 2025 года, пенсию в Украине получают 10 миллионов 331 тысяча человек. Большинство из них (56,6%) имеют пенсию до 5 тыс. грн. В то же время, более 10 тыс. грн получают только 1,5 миллиона человек, что составляет 14,5% от общего количества пенсионеров.

Средняя пенсия в Украине в настоящее время составляет 6,3 тыс. грн. Если не учитывать «специальных» пенсионеров (военных, прокуроров, судей), то средняя выплата составляет чуть более 6 тыс. грн. Самые высокие пенсии получают судьи – их средний размер достигает 108,3 тыс. грн.

С 2026 года в Украине ужесточат требования к стажу, необходимому для выхода на пенсию. В частности, для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 33 года стажа (вместо 32), а для 63 лет – 23 года стажа (вместо 22).

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Yulia30.06.2025
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