Пенсии в Украине пересчитают: кто получит доплату в 2000 гривен и какие возрастные надбавки действуют

Украинских пенсионеров ждут изменения в выплатах. В 2026 году минимальная пенсия вырастет всего на 203 гривны, что вряд ли компенсирует инфляционные потери. Однако те, кто получает максимальную пенсию, могут рассчитывать на существенное увеличение – до 2 тысяч гривен, благодаря росту прожиточного минимума.

Детали перерасчета: минимальная и максимальная пенсии

В 2025 году минимальная пенсия составляет 2361 грн, а уже в следующем году эта сумма вырастет до 2564 грн. Этого повышения недостаточно даже для обеспечения уровня физиологического выживания, ведь фактический прожиточный минимум для пенсионера превышает 6,7 тыс. грн.

Украинские пенсионеры также имеют право на ежемесячные компенсационные выплаты, если их пенсия не достигает 10 340,35 грн. Эти доплаты устанавливаются для лиц старше 70 лет:

До 570 грн – для лиц старше 80 лет.

До 456 грн – для лиц в возрасте от 75 до 80 лет.

До 300 грн – для лиц в возрасте от 70 до 75 лет.

Текущее состояние пенсионных выплат и будущие требования к стажу

По состоянию на 1 апреля 2025 года, пенсию в Украине получают 10 миллионов 331 тысяча человек. Большинство из них (56,6%) имеют пенсию до 5 тыс. грн. В то же время, более 10 тыс. грн получают только 1,5 миллиона человек, что составляет 14,5% от общего количества пенсионеров.

Средняя пенсия в Украине в настоящее время составляет 6,3 тыс. грн. Если не учитывать «специальных» пенсионеров (военных, прокуроров, судей), то средняя выплата составляет чуть более 6 тыс. грн. Самые высокие пенсии получают судьи – их средний размер достигает 108,3 тыс. грн.

С 2026 года в Украине ужесточат требования к стажу, необходимому для выхода на пенсию. В частности, для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 33 года стажа (вместо 32), а для 63 лет – 23 года стажа (вместо 22).