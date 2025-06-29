Vodafone запускає нові тарифи FLEXX: безліміт, ГБ та роумінг за оновленими цінами

Мобільний оператор Vodafone оголосив про запуск абсолютно нової лінійки тарифів під назвою FLEXX. Вона включає дві тарифні пропозиції – FLEXX GO та FLEXX TOP, які стануть доступними вже з 2 липня 2025 року. Нові тарифи покликані спростити вибір для абонентів та запропонувати вигідніші умови використання зв’язку як в Україні, так і за кордоном, з акцентом на концепцію “Роумінг як вдома”.

FLEXX GO та FLEXX TOP: деталі та вартість оновлених пропозицій

Vodafone заявляє, що нові тарифи розроблені з урахуванням актуальних сценаріїв використання мобільного зв’язку та мають чітку структуру й прозорі умови. За принципом “чим більше клієнт готовий до взаємодії, тим вигідніша ціна”, оператор прагне зробити мобільний зв’язок зручнішим та доступнішим.

Основні умови тарифів FLEXX:

FLEXX GO: Ціна: 320 грн за 4 тижні. Включено: Безлімітні дзвінки в мережі Vodafone, 1000 хв для дзвінків по Україні (з них 500 хв доступні як в Україні, так і в роумінгу), 50 ГБ інтернету (з них 8 ГБ у роумінгу), а також доступ до 30 популярних додатків без тарифікації трафіку. Спеціальна пропозиція для нових абонентів (з перенесенням номера): Ціна: 200 грн за 4 тижні (на перші 6 пакетів послуг). Включено: Безлімітні дзвінки в мережі, 1000 хв для дзвінків по Україні та в роумінгу, безлімітний інтернет (включно з 8 ГБ у роумінгу) та 30 популярних додатків.

FLEXX TOP: Ціна: 500 грн за 4 тижні. Включено: Безлімітні дзвінки в мережі Vodafone, 1300 хв для дзвінків по Україні (з них 800 хв доступні як в Україні, так і в роумінгу), 100 ГБ інтернету (з них 13 ГБ у роумінгу) та 30 популярних додатків. Спеціальна пропозиція для нових абонентів (з перенесенням номера): Ціна: 350 грн за 4 тижні (на перші 6 пакетів послуг). Включено: Безлімітні дзвінки в мережі, 1600 хв для дзвінків по Україні та в роумінгу, безлімітний інтернет (включно з 13 ГБ у роумінгу) та 30 популярних додатків.



Роумінг як вдома та можливості підключення

Особливий акцент у нових тарифах зроблено на концепції “Роумінг як вдома”. Це означає, що користувачі зможуть спілкуватися та користуватися мобільним інтернетом у країнах ЄС та Молдові на умовах, максимально наближених до домашніх тарифів, без необхідності підключення окремих пакетів для роумінгу.

Для підключення до тарифів FLEXX достатньо придбати відповідні стартові пакети. Це можна зробити в будь-якій точці продажу Vodafone, в інтернет-магазині оператора, а також через мобільний застосунок My Vodafone.

Абоненти інших операторів, які бажають перейти на нові тарифи Vodafone зі збереженням свого номера, можуть звернутися до офіційних точок продажу оператора.

Зазначимо, що поки Vodafone розширює свою тарифну лінійку, “Київстар” раніше закрив низку своїх тарифів контракту та передоплати для нового підключення. З 25 червня нові абоненти не можуть обрати окремі пропозиції лінійок LOVE UA та ВСЕ РАЗОМ.