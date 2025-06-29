Vodafone запускает новые тарифы FLEXX: безлимит, ГБ и роуминг по обновленным ценам
Мобильный оператор Vodafone объявил о запуске совершенно новой линейки тарифов под названием FLEXX. Она включает два тарифных предложения – FLEXX GO и FLEXX TOP, которые станут доступны уже со 2 июля 2025 года. Новые тарифы призваны упростить выбор для абонентов и предложить более выгодные условия использования связи как в Украине, так и за рубежом, с акцентом на концепцию «Роуминг как дома».
FLEXX GO и FLEXX TOP: детали и стоимость обновленных предложений
Vodafone заявляет, что новые тарифы разработаны с учетом актуальных сценариев использования мобильной связи и имеют четкую структуру и прозрачные условия. По принципу «чем больше клиент готов к взаимодействию, тем выгоднее цена», оператор стремится сделать мобильную связь более удобной и доступной.
Основные условия тарифов FLEXX:
- FLEXX GO:
- Цена: 320 грн за 4 недели.
- Включено: Безлимитные звонки в сети Vodafone, 1000 мин для звонков по Украине (из них 500 мин доступны как в Украине, так и в роуминге), 50 ГБ интернета (из них 8 ГБ в роуминге), а также доступ к 30 популярным приложениям без тарификации трафика.
- Специальное предложение для новых абонентов (с переносом номера):
- Цена: 200 грн за 4 недели (на первые 6 пакетов услуг).
- Включено: Безлимитные звонки в сети, 1000 мин для звонков по Украине и в роуминге, безлимитный интернет (включая 8 ГБ в роуминге) и 30 популярных приложений.
- FLEXX TOP:
- Цена: 500 грн за 4 недели.
- Включено: Безлимитные звонки в сети Vodafone, 1300 мин для звонков по Украине (из них 800 мин доступны как в Украине, так и в роуминге), 100 ГБ интернета (из них 13 ГБ в роуминге) и 30 популярных приложений.
- Специальное предложение для новых абонентов (с переносом номера):
- Цена: 350 грн за 4 недели (на первые 6 пакетов услуг).
- Включено: безлимитные звонки в сети, 1600 мин для звонков по Украине и в роуминге, безлимитный интернет (включая 13 ГБ в роуминге) и 30 популярных приложений.
Роуминг как дома и возможности подключения
Особый акцент в новых тарифах сделан на концепции «Роуминг как дома». Это означает, что пользователи смогут общаться и пользоваться мобильным интернетом в странах ЕС и Молдове на условиях, максимально приближенных к домашним тарифам, без необходимости подключения отдельных пакетов для роуминга.
Для подключения к тарифам FLEXX достаточно приобрести соответствующие стартовые пакеты. Это можно сделать в любой точке продаж Vodafone, в интернет-магазине оператора, а также через мобильное приложение My Vodafone.
Абоненты других операторов, желающие перейти на новые тарифы Vodafone с сохранением своего номера, могут обратиться в официальные точки продаж оператора.
Отметим, что пока Vodafone расширяет свою тарифную линейку, «Киевстар» ранее закрыл ряд своих тарифов контракта и предоплаты для нового подключения. С 25 июня новые абоненты не могут выбрать отдельные предложения линеек LOVE UA и ВСЕ РАЗОМ.