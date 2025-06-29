Новини

Пенсії в Україні перерахують: хто отримає доплату в 2000 гривень та які вікові надбавки діють

Yulia30.06.2025

Українських пенсіонерів чекають зміни у виплатах. У 2026 році мінімальна пенсія зросте лише на 203 гривні, що навряд чи компенсує інфляційні втрати. Проте, ті, хто отримує максимальну пенсію, можуть розраховувати на суттєве збільшення – до 2 тисяч гривень, завдяки зростанню прожиткового мінімуму.

Деталі перерахунку: мінімальна та максимальна пенсії

У 2025 році мінімальна пенсія становить 2361 грн, а вже наступного року ця сума зросте до 2564 грн. Цього підвищення недостатньо навіть для забезпечення рівня фізіологічного виживання, адже фактичний прожитковий мінімум для пенсіонера перевищує 6,7 тис. грн.

В тему

Українські пенсіонери також мають право на щомісячні компенсаційні виплати, якщо їхня пенсія не досягає 10 340,35 грн. Ці доплати встановлюються для осіб, старших за 70 років:

  • До 570 грн – для осіб, старших за 80 років.
  • До 456 грн – для осіб віком від 75 до 80 років.
  • До 300 грн – для осіб віком від 70 до 75 років.

Поточний стан пенсійних виплат та майбутні вимоги до стажу

Станом на 1 квітня 2025 року, пенсію в Україні отримують 10 мільйонів 331 тисяча осіб. Більшість із них (56,6%) мають пенсію до 5 тис. грн. Водночас, понад 10 тис. грн отримують лише 1,5 мільйона осіб, що становить 14,5% від загальної кількості пенсіонерів.

Середня пенсія в Україні наразі складає 6,3 тис. грн. Якщо не враховувати “спеціальних” пенсіонерів (військових, прокурорів, суддів), то середня виплата становить трохи більше 6 тис. грн. Найвищі пенсії отримують судді – їхній середній розмір сягає 108,3 тис. грн.

З 2026 року в Україні посилять вимоги до стажу, необхідного для виходу на пенсію. Зокрема, для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати 33 роки стажу (замість 32), а для 63 років – 23 роки стажу (замість 22).

Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter

Yulia30.06.2025
Back to top button