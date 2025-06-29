Пенсії в Україні перерахують: хто отримає доплату в 2000 гривень та які вікові надбавки діють

Українських пенсіонерів чекають зміни у виплатах. У 2026 році мінімальна пенсія зросте лише на 203 гривні, що навряд чи компенсує інфляційні втрати. Проте, ті, хто отримує максимальну пенсію, можуть розраховувати на суттєве збільшення – до 2 тисяч гривень, завдяки зростанню прожиткового мінімуму.

Деталі перерахунку: мінімальна та максимальна пенсії

У 2025 році мінімальна пенсія становить 2361 грн, а вже наступного року ця сума зросте до 2564 грн. Цього підвищення недостатньо навіть для забезпечення рівня фізіологічного виживання, адже фактичний прожитковий мінімум для пенсіонера перевищує 6,7 тис. грн.

Українські пенсіонери також мають право на щомісячні компенсаційні виплати, якщо їхня пенсія не досягає 10 340,35 грн. Ці доплати встановлюються для осіб, старших за 70 років:

До 570 грн – для осіб, старших за 80 років.

До 456 грн – для осіб віком від 75 до 80 років.

До 300 грн – для осіб віком від 70 до 75 років.

Поточний стан пенсійних виплат та майбутні вимоги до стажу

Станом на 1 квітня 2025 року, пенсію в Україні отримують 10 мільйонів 331 тисяча осіб. Більшість із них (56,6%) мають пенсію до 5 тис. грн. Водночас, понад 10 тис. грн отримують лише 1,5 мільйона осіб, що становить 14,5% від загальної кількості пенсіонерів.

Середня пенсія в Україні наразі складає 6,3 тис. грн. Якщо не враховувати “спеціальних” пенсіонерів (військових, прокурорів, суддів), то середня виплата становить трохи більше 6 тис. грн. Найвищі пенсії отримують судді – їхній середній розмір сягає 108,3 тис. грн.

З 2026 року в Україні посилять вимоги до стажу, необхідного для виходу на пенсію. Зокрема, для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати 33 роки стажу (замість 32), а для 63 років – 23 роки стажу (замість 22).