Разовые выплаты ко Дню Независимости: кто и сколько получит в 2025 году

Накануне Дня Независимости Украины в 2025 году определенные категории граждан получат разовые денежные выплаты. Эта финансовая помощь предназначена тем, на кого распространяется действие законов Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований», подчеркивая благодарность государства за их заслуги и страдания.

Детали и суммы выплат: кому ждать деньги до 24 августа

Согласно постановлению правительства, разовые денежные выплаты будут осуществлены до 24 августа 2025 года. Это важный шаг для поддержки наиболее уязвимых групп населения и чествования их вклада в историю и защиту Украины.

Размеры выплат по категориям:

Лица с инвалидностью вследствие войны и бывшие малолетние (до 14 лет) узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам: I группы – 3 100 грн; II группы – 2 900 грн; III группы – 2 700 грн.

Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (до 18 лет) узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, рожденные в указанных местах принудительного содержания их родителей – 1 000 грн.

Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной – 3 100 грн.

Члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которым установлен в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не вступили в повторный брак, жены (мужья) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не вступили в повторный брак – 650 грн.

Участники войны и бывшие узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, которые были насильно вывезены на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага – 450 грн.

Будущие изменения в пенсионной системе: ужесточение требований к стажу

В то же время, в Украине готовятся изменения в пенсионное законодательство, которые начнут действовать с 2026 года. Эти изменения предусматривают ужесточение требований к страховому стажу для выхода на пенсию.

Как изменятся требования к стажу:

Для выхода на пенсию в 60 лет необходимый стаж будет увеличен с 32 до 33 лет.

Для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет нужно будет иметь 23 года стажа.

Эти шаги являются частью общей стратегии государства по обеспечению стабильности пенсионной системы в долгосрочной перспективе.