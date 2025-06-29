Одноразові виплати до Дня Незалежності: хто та скільки отримає у 2025 році

Напередодні Дня Незалежності України у 2025 році певні категорії громадян отримають разові грошові виплати. Ця фінансова допомога призначена тим, на кого поширюється дія законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертв нацистських переслідувань”, підкреслюючи вдячність держави за їхні заслуги та страждання.

Деталі та суми виплат: кому чекати гроші до 24 серпня

Згідно з постановою уряду, разові грошові виплати будуть здійснені до 24 серпня 2025 року. Це є важливим кроком для підтримки найбільш вразливих груп населення та вшанування їхнього внеску в історію та захист України.

Розміри виплат за категоріями:

Особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (до 14 років) в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: I групи – 3 100 грн; II групи – 2 900 грн; III групи – 2 700 грн.

Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (до 18 років) в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, народжені у вказаних місцях примусового тримання їхніх батьків – 1 000 грн.

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 3 100 грн.

Члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким встановлено згідно з пунктом 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, члени сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге – 650 грн.

Учасники війни та колишні в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, які були насильно вивезені на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 450 грн.

Майбутні зміни у пенсійній системі: посилення вимог до стажу

Водночас, в Україні готуються зміни до пенсійного законодавства, які почнуть діяти з 2026 року. Ці зміни передбачають посилення вимог до страхового стажу для виходу на пенсію.

Як зміняться вимоги до стажу:

Для виходу на пенсію у 60 років необхідний стаж буде збільшено з 32 до 33 років.

Для виходу на пенсію у 63 роки замість 22 років потрібно буде мати 23 роки стажу.

Ці кроки є частиною загальної страНапередодні Дня Незалежності України у 2025 році певні категорії громадян отримають разові грошові виплати. Ця фінансова допомога призначена тим, на кого поширюється дія законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертв нацистських переслідувань”, підкреслюючи вдячність держави за їхні заслуги та страждання.тегії держави щодо забезпечення стабільності пенсійної системи в довгостроковій перспективі.