Важное обновление для клиентов Ощадбанка: озвучены новости о сроке действия карт до конца года

Ощадбанк официально обратился к своим клиентам с важным сообщением, касающимся всех, кто пользуется платежными картами банка. Финучреждение подтвердило свое решение об автоматическом продлении срока действия просроченных карт до 31 декабря 2025 года. Это значительная уступка для миллионов украинцев, которые столкнулись с вызовами полномасштабной войны.

Почему срок действия карт продлен и что это значит для клиентов

Решение Ощадбанка продиктовано сложной ситуацией, вызванной военным положением. Большое количество украинцев были вынуждены покинуть свои дома и переехать как в пределах страны, так и за границу. В таких условиях многим гражданам физически сложно посетить отделение банка для перевыпуска платежных карт.

Автоматическое продление. Все платежные карты, срок действия которых истек во время полномасштабного вторжения, автоматически продлеваются до 31 декабря 2025 года. Клиентам не нужно обращаться в отделения банка для этой процедуры.

Бесперебойное пользование. Даже если на вашей карте указано, что она действительна, например, до июля 2025 года или до октября 2024 года, ею можно спокойно пользоваться до конца 2025 года.

Никаких проблем с операциями. Ощадбанк гарантирует, что не должно возникать никаких проблем при снятии наличных в банкомате или при расчете такой картой на кассе.

Это решение является неизменным и имеет целью обеспечить финансовую стабильность и удобство для клиентов в текущих сложных условиях. Банк продолжает адаптировать свои услуги, чтобы максимально поддержать граждан Украины.

Кстати, ранее банк также сообщал о том, какими картами Ощадбанка нельзя пользоваться с 1 июля. Поэтому советуем проверить эту информацию, чтобы избежать недоразумений.