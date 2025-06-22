Як уникнути штрафу за непристебнутий ремінь безпеки: 4 ефективні поради для водіїв

В Україні діє суворе правило: всі водії та пасажири зобов’язані бути пристебнутими ременями безпеки. Попри це, багато хто досі ігнорує цю норму, що призводить до активізації контролю з боку поліції. Щоб уникнути штрафу в 510 гривень та забезпечити власну безпеку, експерти рекомендують дотримуватися кількох простих, але дієвих порад.

Прості кроки для безпеки та уникнення покарання

Щоб не платити штраф, дотримуйтесь правил.

Завжди пристібайтеся. Це найочевидніше, але водночас найважливіше правило. Пристебнутий ремінь не лише захищає ваше життя у разі ДТП, а й є першою лінією захисту від штрафу. Якщо ви не хочете платити 510 гривень за порушення, ніколи не забувайте про цей крок. Використовуйте світловідбиваючі накладки. Спеціальні накладки на ремінь безпеки з елементами, що відбивають світло, значно підвищують його помітність навіть на відстані. Завдяки цьому патрульні зможуть легко побачити, що ви пристебнуті, і не зупинятимуть ваше авто без потреби. Одягайте світлий верхній одяг. Чим світліший ваш одяг, тим краще видно темний ремінь безпеки. Це ще один простий спосіб знизити ризик непорозумінь із поліцією, особливо в умовах обмеженої видимості або у вечірній час. Ремінь має бути на видноті. Уникайте звички пропускати ремінь під курткою чи светром. Хоча це може здаватися зручним, така дія створює враження, ніби ви не пристебнуті, що може викликати підозру у поліцейських та стати причиною зупинки.

Що робити, якщо штраф вже виписали?

Якщо вам виписали штраф за непристебнутий ремінь, не поспішайте його оплачувати. Нерідко трапляється, що водій був пристебнутий, але поліцейський не встиг це побачити до того, як ремінь був знятий після зупинки. Якщо у патрульних немає відео- чи фотодоказів, які б підтверджували порушення, ви маєте повне право оскаржити штраф у судовому порядку.

Пам’ятайте, що дотримання правил дорожнього руху не лише зберігає ваш гаманець, а й може врятувати життя.