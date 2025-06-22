Важливе оновлення для клієнтів Ощадбанку: озвучено новини щодо терміну дії карток до кінця року

Ощадбанк офіційно звернувся до своїх клієнтів з важливим повідомленням, що стосується всіх, хто користується платіжними картками банку. Фінустанова підтвердила своє рішення щодо автоматичного продовження терміну дії прострочених карток до 31 грудня 2025 року. Це значна поступка для мільйонів українців, які зіткнулися з викликами повномасштабної війни.

Чому термін дії карток продовжено і що це означає для клієнтів

Рішення Ощадбанку продиктоване складною ситуацією, спричиненою воєнним станом. Велика кількість українців були змушені залишити свої домівки та переїхати як в межах країни, так і за кордон. У таких умовах багатьом громадянам фізично складно відвідати відділення банку для перевипуску платіжних карток.

Автоматичне продовження. Усі платіжні картки, термін дії яких закінчився під час повномасштабного вторгнення, автоматично продовжуються до 31 грудня 2025 року. Клієнтам не потрібно звертатися до відділень банку для цієї процедури.

Безперебійне користування. Навіть якщо на вашій картці вказано, що вона дійсна, наприклад, до липня 2025 року або до жовтня 2024 року, нею можна спокійно користуватися до кінця 2025 року.

Жодних проблем з операціями. Ощадбанк гарантує, що не повинно виникати жодних проблем при знятті готівки в банкоматі чи при розрахунку такою карткою на касі.

Це рішення є незмінним і має на меті забезпечити фінансову стабільність та зручність для клієнтів у поточних складних умовах. Банк продовжує адаптувати свої послуги, щоб максимально підтримати громадян України.

До речі, раніше банк також повідомляв про те, якими картками Ощадбанку не можна користуватись із 1 липня. Тому радимо перевірити цю інформацію, щоб уникнути непорозумінь.