Новые штрафы для водителей: за что в Украине начнут наказывать на 34 000 гривен

Украинским водителям готовят неприятный «сюрприз» – возможно введение нового штрафа за превышение допустимого уровня шума транспорта. Соответствующий законопроект, предусматривающий значительные финансовые взыскания, уже на рассмотрении в Верховной Раде. За первое нарушение предлагают штрафовать на 17 000 грн, а за повторное – сумма возрастет до 34 000 грн с возможностью лишения водительских прав.

Почему шумные авто становятся проблемой и кто инициировал изменения

Законопроект № 9564, поданный группой народных депутатов, среди которых Давид Арахамия, Павел Сушко и Юлия Гришина, был включен в повестку дня парламента еще в начале февраля этого года. Это означает, что его рассмотрение может состояться в любое время.

В пояснительной записке к документу отмечается, что некоторые водители устанавливают на свои автомобили оборудование, которое значительно увеличивает уровень шума двигателя. Это не только нарушает «тишину и покой граждан» и вызывает общественное недовольство, но и имеет критическое значение в условиях военного положения.

«Во время военного положения такие шумовые звуки похожи на звуки вражеских беспилотных летательных аппаратов («Шахедов»), дронов и создают представление об авиационной и ракетной опасности, отвлекая Вооруженные силы и правоохранителей», – говорится в законопроекте.

Какие наказания предлагаются?

Согласно документу, за нарушение правил шумового режима предусмотрены следующие санкции:

Первое нарушение: штраф в размере 17 000 гривен.

Повторное нарушение: штраф в 34 000 гривен и лишение права на управление транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев.

В то же время, законопроект допускает вариант, при котором за повторное нарушение водитель может отделаться только штрафом, без лишения водительского удостоверения.

Стоит отметить, что это не единственное изменение, касающееся владельцев авто. В Украине также облагается налогом продажа легковых автомобилей гражданами – за исключением первой реализации в году. Это означает, что если вы продаете две машины или больше за год, придется уплатить часть суммы в качестве налога. Ставка зависит от нескольких параметров: например, продажа второго легкового авто в течение года облагается 5-процентным налогом на доходы физических лиц.

Как вы считаете, поможет ли такой штраф улучшить тишину в наших городах, особенно в условиях войны?