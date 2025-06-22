Нові штрафи для водіїв: за що в Україні почнуть карати на 34 000 гривень

Українським водіям готують неприємний “сюрприз” – можливе запровадження нового штрафу за перевищення допустимого рівня шуму транспорту. Відповідний законопроєкт, що передбачає значні фінансові стягнення, вже на розгляді у Верховній Раді. За перше порушення пропонують штрафувати на 17 000 грн, а за повторне – сума зросте до 34 000 грн з можливістю позбавлення водійських прав.

Чому гучні авто стають проблемою та хто ініціював зміни

Законопроєкт № 9564, поданий групою народних депутатів, серед яких Давид Арахамія, Павло Сушко та Юлія Гришина, був включений до порядку денного парламенту ще на початку лютого цього року. Це означає, що його розгляд може відбутися в будь-який час.

У пояснювальній записці до документа наголошується, що деякі водії встановлюють на свої автомобілі обладнання, яке значно збільшує рівень шуму двигуна. Це не лише порушує “тишу і спокій громадян” та викликає суспільне невдоволення, а й має критичне значення в умовах воєнного стану.

“Під час військового стану такі шумові звуки схожі на звуки ворожих безпілотних літальних апаратів (“Шахедів”), дронів і створюють уявлення про авіаційну та ракетну небезпеку, відволікаючи Збройні сили та правоохоронців”, – йдеться в законопроєкті.

Які покарання пропонуються?

Згідно з документом, за порушення правил шумового режиму передбачені такі санкції:

Перше порушення: штраф у розмірі 17 000 гривень.

Повторне порушення: штраф у 34 000 гривень та позбавлення права на керування транспортним засобом на термін від 3 до 6 місяців.

Водночас, законопроєкт допускає варіант, за якого за повторне порушення водій може відбутися лише штрафом, без позбавлення водійського посвідчення.

Варто зазначити, що це не єдина зміна, що стосується власників авто. В Україні також оподатковується продаж легкових автомобілів громадянами – за винятком першої реалізації в році. Це означає, що якщо ви продаєте дві машини або більше за рік, доведеться сплатити частину суми як податок. Ставка залежить від кількох параметрів: наприклад, продаж другого легкового авто протягом року обкладається 5-відсотковим податком на доходи фізичних осіб.