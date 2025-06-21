Закончилась память на смартфоне: не спешите удалять любимые фото и видео

Память современных смартфонов заполняется очень быстро, особенно, если владелец устройства снимает много фото и видео. И кроме медиа-файлов, на телефонах люди хранят немало важной информации. В определенный, обычно самый неудобный момент, память телефона заполняется и владелец не может даже сделать фото, не удалив часть имеющихся файлов.

Но не обязательно сразу удалять важную информацию или любимые фото и видео. Есть немало более быстрых и удобных способов очистить память, не потеряв при этом существенных для вас данных.

1. Встроенная система очистки памяти

Встроенная функция очистки памяти есть как на устройствах с Android, так и iPhone. Она позволяет легко и быстро удалить временные или просто ненужные файлы. Система сама анализирует имеющиеся в телефоне данные и предлагает, что можно удалить. Владельцу остается только пересмотреть их и подтвердить удаление.

2. Удаление неиспользуемых приложений

Часто мобильные приложения, которые вам уже не актуальны, остаются в телефоне и засоряют его память. Причем «весят» разнообразные игры и другие приложения немало. Их просмотр и удаление помогут быстро получить несколько гигабайт свободной памяти.

3. Очистка корзины

Мало кто знает, что после удаления файлов на устройстве они не исчезают навсегда. Сначала фото видео и другие документы попадают в корзину, содержимое которой также занимает память смартфона. Очистив его, можно освободить память для более полезных и важных файлов.

4. Очистка кэша

Мобильные приложения и браузеры накапливают немало кэша, занимающего много полезного пространства на вашем смартфоне. Очистка кэша – это легкий и полностью безопасный способ освобождения памяти, а его результат может значительно превысить ваши ожидания.

5. Удаление копий

Дублирующие файлы и целые серии похожих фото – это также излишняя нагрузка на память устройства. К счастью, есть специальные приложения, с помощью которых их можно быстро обнаружить и удалить.