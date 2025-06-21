Забракло пам’яті на смартфоні: не спішіть видаляти улюблені фото та відео

Пам’ять сучасних смартфонів заповнюється дуже швидко, особливо якщо власник пристрою знімає багато фото та відео. Та й крім медіа-файлів, на телефонах люди зберігають чимало важливої інформації. У певний, зазвичай найнезручніший момент, пам’ять телефону заповнюється і власник не може навіть зробити фото, не видаливши частину наявних файлів.

Але не обов’язково одразу видаляти важливу інформацію чи улюблені фото та відео. Є чимало швидших та зручніших способів очистити пам’ять, не втративши при цьому істотні для вас дані.

1. Вбудована система очищення пам’яті

Вбудована функція очищення пам’яті є як на пристроях із Android, так і на iPhone. Вона дозволяє легко та швидко видаляти тимчасові чи просто непотрібні файли. Система сама аналізує наявні в телефоні дані та пропонує, що можна видалити. Власнику лише залишається переглянути їх та підтвердити видалення.

2. Видалення не використовуваних застосунків

Часто мобільні застосунки, які для вас вже не актуальні, залишаються у телефоні та засмічують його пам’ять. Причому «важать» різноманітні ігри та інші додатки чимало. Тож їх перегляд та видалення допоможуть швидко отримати кілька гігабайт вільної пам’яті.

3. Очистка кошика

Мало хто знає, що, після видалення файлів на пристрої, вони не зникають назавжди. Спершу, фото відео та інші документи потрапляють до кошика, вміст якого також займає пам’ять смартфона. Очистивши його, можна звільнити пам’ять для більш корисних та важливих файлів.

4. Очистка кешу

Мобільні застосунки та браузери накопичують чимало кешу, який займає багато корисного простору на вашому смартфоні. Очистка кешу – це легкий та повністю безпечний спосіб звільнення пам’яті, а його результат може значно перевищити ваші очікування.

5. Видалення копій

Дублюючі файли та цілі серії схожих фото – це також зайве навантаження на пам’ять вашого пристрою. На щастя є спеціальні додатки, за допомогою яких їх можна швидко виявити та видалити.