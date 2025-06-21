Вернулся через 100 лет и шокировал ученых: в Бразилии обнаружено животное, давно считавшееся вымершим

Бразильские ученые совершили сенсационное открытие, перевернувшее представление о сохранении видов. На юге страны зафиксировали явление, считавшееся невозможным. В дикие леса вернулся вид, уже более 100 лет считавшийся потерянным. Южноамериканского тапира, которого в последний раз видели еще в 1914-м, зафиксировали камеры-ловушки одного из национальных парков на юге страны.

Встреча, на которую уже никто не надеялся

Южноамериканский тапир – это одно из крупнейших наземных млекопитающих Южноамериканского региона. Представители этого вида достигают 2,5 м в длину, а вес взрослой особи составляет около 300 килограмм. Внезапное появление этого копытного животного с очень необычной формой пальцев, уже много лет занесенное в Красный список, стало настоящей сенсацией.

Возвращение блудного вида зарегистрировали скрытые камеры парка Кунхамбебе, расположенного в штате Рио-де-Жанейро. На записях были замечены три особи, среди которых мать с малышом. Эти видео стали доказательством того, что существующая популяция вполне устойчива и имеет потенциал к размножению.

Где они были последние сто лет?

Сенсационное открытие заставило ученых задуматься, как такие крупные животные оставались незамеченными для человеческого глаза в течение целого столетия. Тем более что плотность населения в этом регионе постоянно росла.

Большинство ученых сходятся во мнении, что тапиры скрывались в наиболее труднодоступных регионах национального парка. Там, в первозданных лесах, где нога человека не ступала, они продолжали жить и размножаться.

Есть над чем задуматься

Возвращение в дикую природу южноамериканских тапиров доказало, что природа иногда может нас изумить и даже шокировать. Животное, популяцию которого официальная наука считала пропавшим навсегда, снова вернулось к дикой природе. Поэтому следует время от времени давать природе шанс поразить нас, не забывая при этом о необходимости охраны редких видов и сохранения для них дружественной, экологической среды.