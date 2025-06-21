Повернувся через 100 років та шокував вчених: у Бразилії виявлено тварину, що давно вважалася вимерлою

Бразильські вчені зробили сенсаційне відкриття, що перевернуло уявлення про збереження видів. На півдні країни зафіксували явище, яке вважали неможливим. У дикі ліси повернувся вид, що вже понад 100 років вважався втраченим. Південноамериканського тапіра, якого востаннє бачили ще у 1914-му, зафіксували камери-пастки одного з національних парків на півдні країни.

Зустріч, на яку вже ніхто не сподівався

Південноамериканський тапір – це один із найбільших наземних ссавців Південноамериканського регіону. Представники цього виду досягають 2,5 метрів у довжину, а вага дорослої особини становить близько 300 кілограм. Раптова поява цієї копитної тварини із дуже незвичною формою пальців, що вже багато років була занесена до Червоного списку, стала справжньою сенсацією.

Повернення блудного виду зареєстрували приховані камери парку Кунхамбебе, що розташований у штаті Ріо-де-Жанейро. На записах були помічені три особини, серед яких мати із малюком. Ці відео стали доказом того, що наявна популяція є цілком стійкою та має потенціал до розмноження.

Де вони були останні 100 років?

Сенсаційне відкриття змусило науковців замислитися, як такі великі тварини залишалися непоміченими для людського ока протягом цілого століття. Тим більше, що густота населення у цьому регіоні постійно зростала.

Більшість вчених сходяться на думці, що тапіри ховалися у найбільш важкодоступних регіонах національного парку. Там, у первозданних лісах, де не ступала нога людини, вони продовжували жити та розмножуватись.

Є над чим замислитись

Повернення у дику природу південноамериканських тапірів довело, що природа часом може нас добряче здивувати і навіть шокувати. Тварина, популяцію якої офіційна наука вважала зниклою назавжди, знову повернулася до дикої природи. Тож варто час від часу давати природі шанс нас вразити, не забуваючи при цьому про необхідність охорони рідкісних видів та збереження для них приязного, екологічного середовища.