Более 7 миллионов пожилых украинцев получают мизерные выплаты: кто может рассчитывать на обеспеченную пенсию

Украинские пенсионеры, всю жизнь работавшие и имеющие 35-40 лет стажа, получают пенсию, которая едва дотягивает до прожиточного минимума. Причина в том, что на протяжении всей своей карьеры получали среднюю зарплату. Зато пожилых украинцев, чьи пенсионные выплаты позволяют не ограничивать себя во время каждого похода в магазин, крайне мало. Причем большинство из них являются представителями конкретной профессии.

На какую пенсию можно рассчитывать со средней зарплатой?

Сейчас в Украине пенсионеры, ранее работавшие за среднюю зарплату и имеющие полный стаж, получают пенсию в размере от 5269,9 грн до 6022 грн (35 и 40 лет стажа соответственно). В то время как минимальная сумма, за которую пенсионер может приобрести продукты, товары первой необходимости и лекарства, составляет почти 7 тыс. грн. То есть люди, ранее получавшие вполне приличную зарплату, сейчас не могут позволить себе даже самого необходимого.

Чуть лучше ситуация у пенсионеров, чья зарплата была хотя бы на 50% выше средней. По нынешним меркам это около 27 883 грн. В таком случае размер их пенсии составит от 7904,9 грн (35 лет стажа) до 9034,2 грн (40 лет). На эту сумму уже можно более-менее прилично жить не позволять себе больше, чем необходимый минимум.

Кто в Украине получает самую большую пенсию?

Самыми обеспеченными пенсионерами в Украине бывшие судьи. Причем выплаты, которые им выплачивают – это даже не пенсия, а пожизненное содержание. Сумма ежемесячного дохода у них составляет в среднем 108 321,63 грн.

Но таких пенсионеров в Украине крайне мало – всего 3929 человек. Вместо этого получателей средней пенсии в размере 6085,74 грн – почти 7,5 млн человек. Если вспомнить, что общее количество пенсионеров в Украине составляет 10,3 млн человек, становится понятно, что три четверти украинских пенсионеров находятся на грани бедности.