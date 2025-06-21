Понад 7 мільйонів українців похилого віку отримують мізерні виплати: хто може розраховувати на забезпечену пенсію

Українські пенсіонери, що все життя працювали та мають 35-40 років стажу, отримують пенсію, яка ледь дотягує до прожиткового мінімуму. Причина в тому, що протягом всієї своєї кар’єри вони отримували середню зарплатню. Натомість українців похилого віку, чиї пенсійні виплати дозволяють не обмежувати себе під час кожного походу в магазин, вкрай мало. Причому більшість із них є представниками певної конкретної професії.

На яку пенсію можна розраховувати із середньою зарплатнею?

Зараз в Україні пенсіонери, що раніше працювали за середню зарплатню та мають повний стаж, отримують пенсію в розмірі від 5269,9 грн до 6022 грн (35 та 40 років стажу відповідно). Тоді як мінімальна сума, за яку пенсіонер може придбати продукти, товари першої необхідності та ліки, становить майже 7 тис. грн. Тобто люди, які раніше отримували цілком пристойну зарплатню, зараз не можуть дозволити собі навіть найнеобхіднішого.

Трохи краща ситуація у пенсіонерів, чия зарплатня була бодай на 50% вищою за середню. За теперішніми мірками це близько 27 883 грн. У такому разі розмір їх пенсії становитиме від 7904,9 грн (35 років стажу) до 9034,2 грн (40 років). На цю суму вже можна більш-менш пристойно жити на дозволяти собі більше, ніж необхідний мінімум.

Хто в Україні отримує найбільшу пенсію?

Найзабезпеченішими пенсіонерами в Україні є колишні судді. Причому виплати, які їм виплачують – це навіть не пенсія, а пожиттєве утримання. Сума щомісячного доходу у них становить в середньому 108 321,63 грн.

Але таких пенсіонерів в Україні вкрай мало – лише 3929 осіб. Натомість отримувачів середньої пенсії в розмірі 6085,74 грн – майже 7,5 млн осіб. Якщо згадати що загальна кількість пенсіонерів в Україні становить 10,3 млн осіб, стає зрозуміло, що майже три чверті українських пенсіонерів знаходиться на межі бідності.