Понад 7 мільйонів українців похилого віку отримують мізерні виплати: хто може розраховувати на забезпечену пенсію
Більшості громадян, які все життя працювали за середню зарплату, не вдається на наскребти навіть на найнеобхідніше.
Українські пенсіонери, що все життя працювали та мають 35-40 років стажу, отримують пенсію, яка ледь дотягує до прожиткового мінімуму. Причина в тому, що протягом всієї своєї кар’єри вони отримували середню зарплатню. Натомість українців похилого віку, чиї пенсійні виплати дозволяють не обмежувати себе під час кожного походу в магазин, вкрай мало. Причому більшість із них є представниками певної конкретної професії.
На яку пенсію можна розраховувати із середньою зарплатнею?
Зараз в Україні пенсіонери, що раніше працювали за середню зарплатню та мають повний стаж, отримують пенсію в розмірі від 5269,9 грн до 6022 грн (35 та 40 років стажу відповідно). Тоді як мінімальна сума, за яку пенсіонер може придбати продукти, товари першої необхідності та ліки, становить майже 7 тис. грн. Тобто люди, які раніше отримували цілком пристойну зарплатню, зараз не можуть дозволити собі навіть найнеобхіднішого.
Трохи краща ситуація у пенсіонерів, чия зарплатня була бодай на 50% вищою за середню. За теперішніми мірками це близько 27 883 грн. У такому разі розмір їх пенсії становитиме від 7904,9 грн (35 років стажу) до 9034,2 грн (40 років). На цю суму вже можна більш-менш пристойно жити на дозволяти собі більше, ніж необхідний мінімум.
Хто в Україні отримує найбільшу пенсію?
Найзабезпеченішими пенсіонерами в Україні є колишні судді. Причому виплати, які їм виплачують – це навіть не пенсія, а пожиттєве утримання. Сума щомісячного доходу у них становить в середньому 108 321,63 грн.
Але таких пенсіонерів в Україні вкрай мало – лише 3929 осіб. Натомість отримувачів середньої пенсії в розмірі 6085,74 грн – майже 7,5 млн осіб. Якщо згадати що загальна кількість пенсіонерів в Україні становить 10,3 млн осіб, стає зрозуміло, що майже три чверті українських пенсіонерів знаходиться на межі бідності.