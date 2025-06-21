С 1 июля некоторые украинцы смогут просто так получить до 4500 грн: кто имеет право на деньги

В Украине с 1 июля начнут выплачивать новый вид социальной помощи. Базовая сумма такой выплаты составит 4500 грн. Введение нового вида социальных выплат станет экспериментальным проектом, целью которого является поддержка малообеспеченных семей.

Кто сможет получить деньги?

Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, получить базовую социальную помощь в размере до 4500 грн. смогут лишь некоторые категории семей. Речь идет о семьях, которые уже получают определенную финансовую поддержку от государства, а именно:

государственную соцпомощь малообеспеченным семьям;

помощь на детей матерям-одиночкам;

помощь на детей из многодетных семей;

временную помощь на детей, чьи родители не платят алименты / не имеют финансовой возможности обеспечивать ребенка / их местонахождение неизвестно.

С 1 октября количество категорий семей, которые могут претендовать на выплаты, обещают расширить.

Как подать заявку на выплаты?

Чтобы начать получать выплаты по новой социальной программе, уполномоченный представитель семьи должен подать заявление о намерении получать базовую социальную помощь, а также о ее назначении. Заявление можно подать несколькими способами:

лично в сервисном центре ПФУ;

в электронном виде с помощью портала Дия.

В заявлении должны быть указаны личные данные и контактная информация податчика, а также информация о каждом из членов семьи. Данная информация будет проверяться через соответствующие государственные реестры и информационные системы.

Кто и какую сумму получит?

Размер базовой социальной помощи, полученной той или иной семьей, будет определяться с использованием средств Единой информационной системы социальной сферы. Рассчитанную системой сумму сообщат уполномоченному представителю семьи и, если он на нее согласится, должен будет подписать также заявление о назначении помощи.

Для вычисления размера выплаты из совокупного размера базовых величин выплаты для всех членов семьи вычитают среднемесячный совокупный доход этой семьи. За базовую величину взимается сумма 4500 грн. Но некоторым членам семьи могут назначить полную сумму, а другим только ее часть. В частности:

уполномоченный представитель, лица с инвалидностью I/II группы и несовершеннолетние члены семьи – 4500 грн. (100% базовой величины);

остальные члены семьи – 3150 грн (70%).

Базовая социальная помощь назначается на полгода и может быть продлена автоматически до завершения срока действия экспериментального проекта (2 года).