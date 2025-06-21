З 1 липня деякі українці зможуть просто так отримати до 4500 грн: хто має право на гроші

В Україні з 1 липня почнуть виплачувати новий вид соціальної допомоги. Базова сума такої виплати складатиме 4500 грн. Запровадження нового виду соціальних виплат стане експериментальним проектом, метою якого є підтримка малозабезпечених родин.

Хто зможе отримати гроші?

Як повідомили у Пенсійному фонді України, отримати базову соціальну допомогу в розмірі до 4500 грн зможуть лише деякі категорії родин. Ідеться про сім’ї, які вже отримують певну фінансову підтримку від держави, а саме:

державну соцдопомогу малозабезпеченим родинам;

допомогу на дітей матерям-одиначкам;

допомогу на дітей з багатодітних родин;

тимчасову допомогу на дітей, чиї батьки не платять аліменти / не мають фінансової можливості забезпечувати дитину / їх місцезнаходження невідоме.

З 1 жовтня кількість категорій родин, що можуть претендувати на виплати, обіцяють розширити.

Як подати заявку на виплати?

Щоб почати отримувати виплати за новою соціальною програмою, уповноважений представник сім’ї повинен подати заяву про намір отримувати базову соціальну допомогу, а також про її призначення. Заяву можна подати кількома способами:

особисто в сервісному центрі ПФУ;

в електронному вигляді з допомогою порталу Дія.

В заяві мають бути вказані особові дані та контактна інформація подавача, а також інформація про кожного із членів родини. Подана інформація буде перевірятися через відповідні державні реєстри та інформаційні системи.

Хто і яку суму отримає?

Розмір базової соціальної допомоги, яку отримає та чи інша родина, буде визначатися з використанням засобів Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Розраховану системою суму повідомлять уповноваженому представнику сім’ї і, якщо він на неї погодиться, то повинен буде підписати також заяву про призначення допомоги.

Для обчислення розміру виплати від сукупного розміру базових величин виплати для усіх членів родини віднімають середньомісячний сукупний дохід цієї родини. За базову величину береться сума 4500 грн. Але деяким членам сім’ї можуть призначити повну суму, а іншим лише її частину. Зокрема:

уповноважений представник, особи з інвалідністю I/II групи та неповнолітні члени сім’ї – 4500 грн (100% базової величини);

решта членів родини – 3150 грн (70%).

Базова соціальна допомога призначається на півроку і може бути продовжена автоматично аж до завершення терміну дії експериментального проекту (2 роки).