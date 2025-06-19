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Названы города Украины, которые больше всего будут заселяться после окончания войны

Yulia19.06.2025

После окончания войны Украина столкнется с необходимостью глобального изменения расселения населения. Демографы выделяют шесть крупных городов – Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков и временно оккупированный Донецк – как основные метрополисы, которые будут играть ключевую роль в восстановлении и развитии страны. Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАНУ, рассказал о вызовах и возможностях, связанных с этими изменениями.

Будущее расселения: безопасность приграничных территорий и роль метрополисов

После войны остро встанет вопрос безопасности приграничных территорий, граничащих с Россией. Возможно, придется создавать специальные зоны без населенных пунктов или же гарантировать безопасность людям, которые будут заниматься там экономической деятельностью. Поэтому разработка плана развития всей послевоенной Украины крайне важна.

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Значение метрополисов для государства:

  • «Экологическая емкость». Каждый город имеет свою «экологическую емкость» – способность вместить определенное количество населения, учитывая природные ресурсы, воду и пригодную для застройки территорию.
  • Мировой тренд урбанизации. Метрополисы – это большие города, которые неустанно развиваются во всем мире, притягивая к себе население. Например, Шанхай вместе с пригородными территориями вмещает 24 миллиона человек – это больше половины нынешней численности населения Украины.
  • Экономический потенциал. Киев, Львов, Одесса, Харьков, Днепр и Донецк – эти города имеют огромный экономический потенциал. Они являются флагманами во внедрении новых систем хозяйствования и развития в различных сферах деятельности, и продолжат играть важную роль в расселении украинцев.
  • Влияние на регионы. Метрополисы влияют на развитие не только прилегающих территорий, но и соседних регионов. Многие люди с пострадавших территорий ориентируются именно на эти города, поскольку там легче найти работу, динамичный рынок труда, поступают инвестиции и развивается бизнес.
  • Вызовы.  Несмотря на все преимущества, рост метрополисов создает и определенные неудобства: нагрузка на транспортную и социальную инфраструктуру, проблемы с переработкой отходов. В таких городах придется строить дополнительные предприятия по переработке отходов.

Поскольку Харьков расположен ближе всего к границе с Россией, крайне важно позаботиться об усилении местных средств ПВО, как это уже сделано в Киеве, ведь даже после окончания войны Россия может продолжать обстрелы украинских городов.

Альтернатива крупным городам и риск трудовой миграции

Не все согласятся переезжать в большие города. Исследования показывают, что самыми комфортными для проживания являются города с населением 250-500 тысяч. В таких городах можно оптимизировать размещение рабочих мест, зон проживания и отдыха, а люди тратят меньше времени на транспорт.

Поэтому, возможно, для размещения вынужденно перемещенных лиц следует предложить расселение в средних по численности городах. Однако следует помнить, что в меньших городах труднее найти работу, ведь неизвестно, получат ли они инвестиции и насколько там развит рынок труда.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины рассматривает создание примерно 30-километровой карантинной зоны вблизи границы и перенос промышленных объектов в другие регионы, оставляя там только сельское хозяйство.

Существует высокий риск того, что после войны в Украине не будет хватать рабочей силы для восстановления. Из страны выехало более 6 миллионов человек, а украинское население в основном стареет. Поэтому может возникнуть острая потребность в привлечении мигрантов для поддержания темпов экономического развития. Вопрос трудовой миграции в Украину должен решаться на уровне правительства и предпринимателей.

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Yulia19.06.2025
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