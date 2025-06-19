Названы города Украины, которые больше всего будут заселяться после окончания войны

После окончания войны Украина столкнется с необходимостью глобального изменения расселения населения. Демографы выделяют шесть крупных городов – Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков и временно оккупированный Донецк – как основные метрополисы, которые будут играть ключевую роль в восстановлении и развитии страны. Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАНУ, рассказал о вызовах и возможностях, связанных с этими изменениями.

Будущее расселения: безопасность приграничных территорий и роль метрополисов

После войны остро встанет вопрос безопасности приграничных территорий, граничащих с Россией. Возможно, придется создавать специальные зоны без населенных пунктов или же гарантировать безопасность людям, которые будут заниматься там экономической деятельностью. Поэтому разработка плана развития всей послевоенной Украины крайне важна.

Значение метрополисов для государства:

«Экологическая емкость». Каждый город имеет свою «экологическую емкость» – способность вместить определенное количество населения, учитывая природные ресурсы, воду и пригодную для застройки территорию.

Мировой тренд урбанизации. Метрополисы – это большие города, которые неустанно развиваются во всем мире, притягивая к себе население. Например, Шанхай вместе с пригородными территориями вмещает 24 миллиона человек – это больше половины нынешней численности населения Украины.

Экономический потенциал. Киев, Львов, Одесса, Харьков, Днепр и Донецк – эти города имеют огромный экономический потенциал. Они являются флагманами во внедрении новых систем хозяйствования и развития в различных сферах деятельности, и продолжат играть важную роль в расселении украинцев.

Влияние на регионы. Метрополисы влияют на развитие не только прилегающих территорий, но и соседних регионов. Многие люди с пострадавших территорий ориентируются именно на эти города, поскольку там легче найти работу, динамичный рынок труда, поступают инвестиции и развивается бизнес.

Вызовы. Несмотря на все преимущества, рост метрополисов создает и определенные неудобства: нагрузка на транспортную и социальную инфраструктуру, проблемы с переработкой отходов. В таких городах придется строить дополнительные предприятия по переработке отходов.

Поскольку Харьков расположен ближе всего к границе с Россией, крайне важно позаботиться об усилении местных средств ПВО, как это уже сделано в Киеве, ведь даже после окончания войны Россия может продолжать обстрелы украинских городов.

Альтернатива крупным городам и риск трудовой миграции

Не все согласятся переезжать в большие города. Исследования показывают, что самыми комфортными для проживания являются города с населением 250-500 тысяч. В таких городах можно оптимизировать размещение рабочих мест, зон проживания и отдыха, а люди тратят меньше времени на транспорт.

Поэтому, возможно, для размещения вынужденно перемещенных лиц следует предложить расселение в средних по численности городах. Однако следует помнить, что в меньших городах труднее найти работу, ведь неизвестно, получат ли они инвестиции и насколько там развит рынок труда.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины рассматривает создание примерно 30-километровой карантинной зоны вблизи границы и перенос промышленных объектов в другие регионы, оставляя там только сельское хозяйство.

Существует высокий риск того, что после войны в Украине не будет хватать рабочей силы для восстановления. Из страны выехало более 6 миллионов человек, а украинское население в основном стареет. Поэтому может возникнуть острая потребность в привлечении мигрантов для поддержания темпов экономического развития. Вопрос трудовой миграции в Украину должен решаться на уровне правительства и предпринимателей.