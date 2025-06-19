Названо міста України, які будуть найбільше засилятися після закінчення війни

Після закінчення війни Україна зіткнеться з необхідністю глобальної зміни розселення населення. Демографи виділяють шість великих міст – Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків і тимчасово окупований Донецьк – як основні метрополіси, що відіграватимуть ключову роль у відбудові та розвитку країни. Олександр Гладун, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАНУ, розповів про виклики та можливості, пов’язані з цими змінами.

Майбутнє розселення: безпека прикордонних територій та роль метрополісів

Після війни гостро постане питання безпеки прикордонних територій, що межують з Росією. Можливо, доведеться створювати спеціальні зони без населених пунктів або ж гарантувати безпеку людям, які займатимуться там економічною діяльністю. Тому розробка плану розвитку всієї післявоєнної України є вкрай важливою.

Значення метрополісів для держави:

“Екологічна ємність”. Кожне місто має свою “екологічну ємність” – здатність вмістити певну кількість населення, враховуючи природні ресурси, воду та придатну для забудови територію.

Світовий тренд урбанізації. Метрополіси – це великі міста, які невпинно розвиваються в усьому світі, притягуючи до себе населення. Наприклад, Шанхай разом із приміськими територіями вміщує 24 мільйони людей – це більше половини нинішньої чисельності населення України.

Економічний потенціал. Київ, Львів, Одеса, Харків, Дніпро та Донецьк – ці міста мають величезний економічний потенціал. Вони є флагманами у впровадженні нових систем господарювання та розвитку в різних сферах діяльності, і продовжать відігравати важливу роль у розселенні українців.

Вплив на регіони. Метрополіси впливають на розвиток не лише прилеглих територій, а й сусідніх регіонів. Багато людей з постраждалих територій орієнтуються саме на ці міста, оскільки там легше знайти роботу, динамічніший ринок праці, надходять інвестиції та розвивається бізнес.

Виклики. Попри всі переваги, зростання метрополісів створює й певні незручності: навантаження на транспортну та соціальну інфраструктуру, проблеми з переробкою відходів. У таких містах доведеться будувати додаткові підприємства з переробки відходів.

Оскільки Харків розташований найближче до кордону з Росією, вкрай важливо подбати про посилення місцевих засобів ППО, як це вже зроблено в Києві, адже навіть після закінчення війни Росія може продовжувати обстріли українських міст.

Альтернатива великим містам та ризик трудової міграції

Не всі погодяться переїжджати до великих міст. Дослідження показують, що найкомфортнішими для проживання є міста з населенням 250-500 тисяч. У таких містах можна оптимізувати розміщення робочих місць, зон проживання та відпочинку, а люди витрачають менше часу на транспорт.

Тому, можливо, для розміщення вимушено переміщених осіб варто запропонувати розселення в середніх за чисельністю містах. Проте слід пам’ятати, що в менших містах важче знайти роботу, адже невідомо, чи отримають вони інвестиції та наскільки там розвинений ринок праці.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України розглядає створення приблизно 30-кілометрової карантинної зони поблизу кордону та перенесення промислових об’єктів до інших регіонів, залишаючи там лише сільське господарство.

Існує високий ризик того, що після війни в Україні не вистачатиме робочої сили для відбудови. З країни виїхало понад 6 мільйонів людей, а українське населення здебільшого старіє. Тому може виникнути гостра потреба в залученні мігрантів для підтримання темпів економічного розвитку. Питання трудової міграції до України має вирішуватися на рівні уряду та підприємців.