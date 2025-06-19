«Київстар» дав абонентам 4 дні: користувачам оператора слід поквапитися

Незабаром низка тарифних планів провідного мобільного оператора України «Київстар» стане недоступною для підключення. При цьому користувачі, які вже користуються цими пропозиціями, не будуть змушені змінювати свій тариф. Натомість для тих, хто бажає «застрибнути в останній вагон» та підключитися до цих тарифних планів, мають час лише 24 червня.

На які тарифи не прийматимуть нових абонентів?

На своєму офіційному сайті «Київстар» вже опублікував перелік контрактних та передплатних тарифів, до яких можна буде підключитися лише до 24 червня. До переліку таких тарифів входять:

LOVE UA Сила;

LOVE UA Світло;

LOVE UA Сила Контракт;

LOVE UA Світло Контракт;

LOVE UA Успіх Контракт;

LOVE UA Магніт Контракт;

ВСЕ РАЗОМ Наснага;

ВСЕ РАЗОМ Міць;

ВСЕ РАЗОМ Сила.

Вже з 25 червня пакети послуг за цими тарифами не зможуть замовити клієнти, які раніше ними не користувалися.

«Київстар» оголосив про запуск нових тарифів

Окрім оголошення про анулювання можливості підключення до деяких актуальних тарифів, у «Київстар» також розповіли про запуск низки нових тарифних планів. Наразі про них відомо лише кілька фактів:

нові пропозиції носитимуть назву «Все разом»;

будуть доступні як за умовами контракту, так і за передплатою.

Більш детальна інформація про нові тарифні плани «Київстар» оприлюднить 25 червня.

Чому українські оператори підвищують тарифи?

Не таємниця, що за останні півроку українські мобільні оператори почали стрімко підвищувати свої ціни. І це зовсім не примха великих компаній та бажання заробити на своїх абонентах ще більше. Підвищення цін пов’язане з низкою раціональних причин, зокрема:

ракетні удари ворога по енергетичній інфраструктурі, у зв’язку з чим операторам доводиться вкладати чималі кошти у ремонт обладнання;

періодичні проблеми із енергопостачанням, які призводять до чималих витрат на резервні джерела живлення.

Додамо до цього активний розвиток 4G мережі та підготовку до запуску 5G, і стає цілком зрозуміло, чому ціни на послуги мобільного зв’язку ростуть «як на дріжджах».