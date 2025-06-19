«Киевстар» дал абонентам 4 дня: пользователям оператора следует поторопиться

В скором времени ряд тарифных планов ведущего мобильного оператора Украины «Киевстар» станет недоступным для подключения. При этом пользователи, уже пользующиеся этими предложениями, не будут вынуждены изменять свой тариф. Для тех, кто желает «запрыгнуть в последний вагон» и подключиться к этим тарифным планам, имеют время только 24 июня.

На какие тарифы не будут принимать новых абонентов?

На своем официальном сайте Киевстар уже опубликовал перечень контрактных и подписных тарифов, к которым можно будет подключиться только до 24 июня. В перечень таких тарифов входят:

LOVE UA Сила;

LOVE UA Свет;

LOVE UA Сила Контракт;

LOVE UA Свет Контракт;

LOVE UA Успех Контракт;

LOVE UA Магнит Контракт;

ВСЕ ВМЕСТЕ СНОСНОГО;

ВСЕ ВМЕСТЕ Мощь;

ВСЕ ВМЕСТЕ Сила.

Уже с 25 июня пакеты услуг по этим тарифам не смогут заказать ранее не пользовавшиеся клиенты.

«Киевстар» объявил о запуске новых тарифов

Кроме объявления об аннулировании возможности подключения к некоторым актуальным тарифам, в «Киевстаре» также рассказали о запуске ряда новых тарифных планов. Пока о них известно лишь несколько фактов:

новые предложения будут носить название «Все вместе»;

будут доступны как по условиям контракта, так и по подписке.

Более подробная информация о новых тарифных планах «Киевстар» обнародует 25 июня.

Почему украинские операторы повышают тарифы?

Не секрет, что за последние полгода украинские мобильные операторы начали стремительно повышать свои цены. И это совсем не прихоть крупных компаний и желание заработать на своих абонентах еще больше. Повышение цен связано с рядом рациональных причин, в частности:

ракетные удары врага по энергетической инфраструктуре, в связи с чем операторам приходится вкладывать немалые средства в ремонт оборудования;

периодические проблемы с энергоснабжением, приводящие к немалым затратам на резервные источники питания.

Добавим к этому активное развитие 4G сети и подготовку к запуску 5G, и становится понятно, почему цены на услуги мобильной связи растут «как на дрожжах».