ПриватБанк заблокував клієнтці переказ на суму 10 тис. євро: причина – громадянство відправника

Українські банки на постійній основі блокують всі перекази, пов’язані із Росією чи Білоруссю. До цього їх зобов’язує відповідна постанова Національного банку. У зв’язку з цим одна з клієнток ПриватБанку нещодавно не змогла отримати переказ на суму 10 тис. євро. Не допоміг навіть судовий позов, адже в процесі розгляду справи суддя прийняв сторону банку.

Як харків’янка позбулася 10 тис. євро?

Історія втрати чималої суми коштів розпочалася із переказу, що був здійснений на карту громадянки України через міжбанківську систему SWIFT. Кошти були відправлені із Revolut Bank UAB, що надає послуги переважно в рамках Європейського союзу. Однак відправник виявився громадянином Булорусі, тож кошти на рахунок отримувачки не зарахували.

Домогтися розблокування грошей не допоміг навіть суд

Жінку обурила відмова банку зарахувати на її рахунок гроші, які вона сама назвала «поверненням боргу». Ще більше її розгнівало те, що Приват кошти прийняв, проте на її рахунок не перевів. Не отримавши від державного банку бажаної відповіді, клієнтка подала позов до суду.

Справу розглянули у Новобаварському районному суді Харкова, де на яв вийшли деякі цікаві факти про відправника грошей. Виявилося, що він був резидентом Португалії, але на момент здійснення переказу його посвідка на проживання в країні вже закінчилась.

Щоб все ж зарахувати кошти, позивачці запропонували надати чинну посвідку на постійне проживання відправника у Португалії. Та незважаючи на те, що жінка надала необхідний документ, переказ все одно не розблокували.

Що вирішив суд?

Остаточне рішення по справі № 639/7981/24 було винесено 7 травня 2025 року. Згідно з ним позивачці повністю відмовили в отриманні переказу в розмірі 10 тис. євро, що надійшов від громадянина Білорусі.

У адресованому позивачці листі суд пояснює своє рішення постановою Правління НБУ №21 від 24.02.2022 р., згідно з якою українським банкам заборонено здійснювати валютні операції, пов’язані з юридичними чи фізичними особами, які зареєстровані / постійно проживають у Білорусі чи Росії. Навіть факт актуального проживання відправника грошей у Португалії не змінив думки суду, який фактично дав дозвіл на подальше блокування коштів, що надійшли на рахунок клієнтки ПриватБанку.