ПриватБанк заблокировал клиентке перевод на сумму 10 тыс. евро: причина – гражданство отправителя

Украинские банки на постоянной основе блокируют все переводы, связанные с Россией или Белоруссией. К этому обязывает их соответствующее постановление Национального банка. В этой связи одна из клиенток ПриватБанка недавно не смогла получить перевод на сумму 10 тыс. евро. Не помог даже судебный иск, ведь в процессе рассмотрения дела судья принял сторону банка.

Как харьковчанка лишилась 10 тыс. евро?

История потери немалой суммы средств началась с перевода, осуществленного на карту гражданки Украины через межбанковскую систему SWIFT. Денежные средства были отправлены из Revolut Bank UAB, предоставляющей услуги преимущественно в рамках Европейского союза. Однако отправитель оказался гражданином Беларуси, поэтому средства на счет получательницы не засчитали.

Добиться разблокировки денег не помог даже суд

Женщину возмутил отказ банка зачислить на ее счет деньги, которые она сама назвала возвратом долга. Еще больше ее разгневало то, что Приват средства принял, однако на ее счет не перевел. Не получив от государственного банка желаемого ответа, клиент подала иск в суд.

Дело рассмотрели в Новобаварском районном суде Харькова, где на явь вышли некоторые интересные факты об отправителе денег. Оказалось, что он был резидентом Португалии, но к моменту осуществления перевода его вид на жительство в стране уже закончился.

Чтобы все же отнести средства, истцу предложили предоставить действующий вид на постоянное проживание отправителя в Португалии. Но, несмотря на то, что женщина предоставила необходимый документ, перевод все равно не разблокировали.

Что решил суд?

Окончательное решение по делу №639/7981/24 было вынесено 7 мая 2025 года. Согласно ему истцу полностью отказали в получении перевода в размере 10 тыс. евро, поступивший от гражданина Беларуси.

В адресованном истцу письме суд объясняет свое решение постановлением Правления НБУ №21 от 24.02.2022 г., согласно которому украинским банкам запрещено совершать валютные операции, связанные с юридическими или физическими лицами, зарегистрированными / постоянно проживающими в Беларуси или России. Даже факт актуального проживания отправителя денег в Португалии не изменил мнения суда, фактически давшего разрешение на дальнейшее блокирование средств, поступивших на счет клиентки ПриватБанка.