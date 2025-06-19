Не врятує навіть автоцивілка: в яких випадках розраховувати на страховиків не доводиться
Ці проступки можуть позбавити вас виплати у разі ДТП та ще й змусити сплатити чималу суму відшкодування страховикам.
Українці звикли вважати, що автоцивілка – це гарантія фінансової безпеки в разі потрапляння у ДТП. Але в деяких випадках страховики можуть не виправдати сподівань. За будь-яке порушення умов договору, зокрема керування у стані алкогольного сп’яніння, їзду без прав тощо, водія можуть позбавити виплат. Ба більше, власника полісу ще й змусять сплатити страховій компенсацію.
За що можуть позбавити страхових виплат?
Втратити виплати за ОСЦПВ, отримати від страхової повістку до суду чи навіть штраф водій ризикує у таких випадках:
- надання неправдивої інформації під час оформлення автоцивілки – якщо водій, наприклад, вирішив приховати об’єм двигуна з метою зменшити вартість поліса, то це йому обернеться штрафом у розмірі 5-кратної суми премії. Але такий штраф не може перевищувати 50% від суми виплати, вказаної у договорі;
- використання автомобіля не за призначенням – мова про випадки, коли страховку оформляють на автомобіль для особистого користування, а по факту використовують його як таксі чи перевозять ним вантажі. В такому випадку власнику полісу загрожує штраф в розмірі 10 премій, але не більше половини суми виплати за полісом.
Але штраф – це ще півбіди. Трапляються випадки, коли страхова, вже після виплати компенсації, дізнається деякі компрометуючі факти про власника полісу та його автівку. Тоді страховики можуть вимагати повного повернення виплаченої суми. Ця процедура називається регресом і відбувається зазвичай через суд.
Коли страхова може вимагати повернення вже виплаченої компенсації?
Повне повернення коштів, виплачених власнику автоцивілки в разі настання страхового випадку або так званий регрес можливі у таких випадках:
- керування транспортним засобом у нетверезому стані (алкоголь, наркотики);
- керування без прав або з простроченим водійським посвідченням;
- самовільне залишення місця дорожньо-транспортної пригоди (якщо не йдеться про Європротокол);
- відмова водія пройти огляд для підтвердження стану сп’яніння;
- керування несправним транспортним засобом, яке стало причиною ДТП;
- використання машини у процесі скоєння злочину;
- навмисне спричинення ДТП;
- надання платних послуг за допомогою автомобіля, не проінформувавши про це страхову;
- неправдива інформація про наявність пільги, що здешевлює страховку;
- керування автомобілем, що знаходиться в розшуку.
У всіх цих випадках власник полісу не лише змушений буде повернути всю виплачену йому компенсацію, а ще й покрити вартість судового процесу. Сюди може входити оплата послуг юристів, різноманітні експертизи тощо. Тож сума вийде не маленька.