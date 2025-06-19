Не врятує навіть автоцивілка: в яких випадках розраховувати на страховиків не доводиться

Українці звикли вважати, що автоцивілка – це гарантія фінансової безпеки в разі потрапляння у ДТП. Але в деяких випадках страховики можуть не виправдати сподівань. За будь-яке порушення умов договору, зокрема керування у стані алкогольного сп’яніння, їзду без прав тощо, водія можуть позбавити виплат. Ба більше, власника полісу ще й змусять сплатити страховій компенсацію.

За що можуть позбавити страхових виплат?

Втратити виплати за ОСЦПВ, отримати від страхової повістку до суду чи навіть штраф водій ризикує у таких випадках:

надання неправдивої інформації під час оформлення автоцивілки – якщо водій, наприклад, вирішив приховати об’єм двигуна з метою зменшити вартість поліса, то це йому обернеться штрафом у розмірі 5-кратної суми премії. Але такий штраф не може перевищувати 50% від суми виплати, вказаної у договорі;

– якщо водій, наприклад, вирішив приховати об’єм двигуна з метою зменшити вартість поліса, то це йому обернеться штрафом у розмірі 5-кратної суми премії. Але такий штраф не може перевищувати 50% від суми виплати, вказаної у договорі; використання автомобіля не за призначенням – мова про випадки, коли страховку оформляють на автомобіль для особистого користування, а по факту використовують його як таксі чи перевозять ним вантажі. В такому випадку власнику полісу загрожує штраф в розмірі 10 премій, але не більше половини суми виплати за полісом.

Але штраф – це ще півбіди. Трапляються випадки, коли страхова, вже після виплати компенсації, дізнається деякі компрометуючі факти про власника полісу та його автівку. Тоді страховики можуть вимагати повного повернення виплаченої суми. Ця процедура називається регресом і відбувається зазвичай через суд.

Коли страхова може вимагати повернення вже виплаченої компенсації?

Повне повернення коштів, виплачених власнику автоцивілки в разі настання страхового випадку або так званий регрес можливі у таких випадках:

керування транспортним засобом у нетверезому стані (алкоголь, наркотики);

керування без прав або з простроченим водійським посвідченням;

самовільне залишення місця дорожньо-транспортної пригоди (якщо не йдеться про Європротокол);

відмова водія пройти огляд для підтвердження стану сп’яніння;

керування несправним транспортним засобом, яке стало причиною ДТП;

використання машини у процесі скоєння злочину;

навмисне спричинення ДТП;

надання платних послуг за допомогою автомобіля, не проінформувавши про це страхову;

неправдива інформація про наявність пільги, що здешевлює страховку;

керування автомобілем, що знаходиться в розшуку.

У всіх цих випадках власник полісу не лише змушений буде повернути всю виплачену йому компенсацію, а ще й покрити вартість судового процесу. Сюди може входити оплата послуг юристів, різноманітні експертизи тощо. Тож сума вийде не маленька.