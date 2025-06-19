Не спасет даже автогражданка: в каких случаях рассчитывать на страховщиков не приходится

Украинцы привыкли считать, что автогражданка – это гарантия финансовой безопасности в случае попадания в ДТП. Но в некоторых случаях страховщики могут не оправдать надежд. За любое нарушение условий договора, в частности, управление в состоянии алкогольного опьянения, езду без прав и т.п., водителя могут лишить выплат. Более того, владельца полиса еще и заставят выплатить страховую компенсацию.

За что могут лишить страховых выплат?

Утратить выплаты по ОСАГО, получить от страховой повестку в трибунал либо даже штраф шофер рискует в следующих вариантах:

предоставление ложной информации при оформлении автогражданки – если водитель, например, решил скрыть объем двигателя с целью уменьшить стоимость полиса, то это ему обернется штрафом в размере 5-кратной суммы премии. Но такой штраф не может превышать 50% суммы выплаты, указанной в договоре;

– если водитель, например, решил скрыть объем двигателя с целью уменьшить стоимость полиса, то это ему обернется штрафом в размере 5-кратной суммы премии. Но такой штраф не может превышать 50% суммы выплаты, указанной в договоре; использование автомобиля не по назначению – речь о случаях, когда страховку оформляют на автомобиль для личного пользования, а по факту используют его как такси или перевозят им грузы. В таком случае владельцу полиса грозит штраф в размере 10 премий, но не больше половины суммы выплаты по полису.

Но штраф – это еще полбеды. Случаются случаи, когда страховая, уже после выплаты компенсации, узнает некоторые компрометирующие факты о владельце полиса и его автомобиле. Тогда страховщики могут потребовать полного возврата выплаченной суммы. Эта процедура называется регрессом и происходит обычно через суд.

Когда страховая может потребовать возврата уже выплаченной компенсации?

Полный возврат средств, выплаченных владельцу автогражданки в случае наступления страхового случая или так называемый регресс возможны в следующих случаях:

управление транспортным средством в нетрезвом состоянии (алкоголь, наркотики);

управление без прав или с просроченным водительским удостоверением;

самовольное оставление места дорожно-транспортного происшествия (если речь не идет о Европротоколе);

отказ водителя пройти осмотр в подтверждение состояния опьянения;

управление неисправным транспортным средством, которое стало причиной ДТП;

использование машины в процессе совершения преступления;

умышленное причинение ДТП;

предоставление платных услуг с помощью автомобиля, не проинформировав об этом страховую;

ложная информация о наличии льготы, удешевляющей страховку;

управление автомобилем, находящимся в розыске.

Во всех этих случаях владелец полиса не только вынужден будет вернуть всю выплаченную ему компенсацию, но и покрыть стоимость судебного процесса. Сюда может входить оплата услуг юристов, разные экспертизы и т.д. Так что сумма получится не маленькая.