Не спасет даже автогражданка: в каких случаях рассчитывать на страховщиков не приходится
Эти проступки могут лишить вас выплаты в случае ДТП, к тому же заставить заплатить немалую сумму возмещения страховщикам.
Украинцы привыкли считать, что автогражданка – это гарантия финансовой безопасности в случае попадания в ДТП. Но в некоторых случаях страховщики могут не оправдать надежд. За любое нарушение условий договора, в частности, управление в состоянии алкогольного опьянения, езду без прав и т.п., водителя могут лишить выплат. Более того, владельца полиса еще и заставят выплатить страховую компенсацию.
За что могут лишить страховых выплат?
Утратить выплаты по ОСАГО, получить от страховой повестку в трибунал либо даже штраф шофер рискует в следующих вариантах:
- предоставление ложной информации при оформлении автогражданки – если водитель, например, решил скрыть объем двигателя с целью уменьшить стоимость полиса, то это ему обернется штрафом в размере 5-кратной суммы премии. Но такой штраф не может превышать 50% суммы выплаты, указанной в договоре;
- использование автомобиля не по назначению – речь о случаях, когда страховку оформляют на автомобиль для личного пользования, а по факту используют его как такси или перевозят им грузы. В таком случае владельцу полиса грозит штраф в размере 10 премий, но не больше половины суммы выплаты по полису.
Но штраф – это еще полбеды. Случаются случаи, когда страховая, уже после выплаты компенсации, узнает некоторые компрометирующие факты о владельце полиса и его автомобиле. Тогда страховщики могут потребовать полного возврата выплаченной суммы. Эта процедура называется регрессом и происходит обычно через суд.
Когда страховая может потребовать возврата уже выплаченной компенсации?
Полный возврат средств, выплаченных владельцу автогражданки в случае наступления страхового случая или так называемый регресс возможны в следующих случаях:
- управление транспортным средством в нетрезвом состоянии (алкоголь, наркотики);
- управление без прав или с просроченным водительским удостоверением;
- самовольное оставление места дорожно-транспортного происшествия (если речь не идет о Европротоколе);
- отказ водителя пройти осмотр в подтверждение состояния опьянения;
- управление неисправным транспортным средством, которое стало причиной ДТП;
- использование машины в процессе совершения преступления;
- умышленное причинение ДТП;
- предоставление платных услуг с помощью автомобиля, не проинформировав об этом страховую;
- ложная информация о наличии льготы, удешевляющей страховку;
- управление автомобилем, находящимся в розыске.
Во всех этих случаях владелец полиса не только вынужден будет вернуть всю выплаченную ему компенсацию, но и покрыть стоимость судебного процесса. Сюда может входить оплата услуг юристов, разные экспертизы и т.д. Так что сумма получится не маленькая.